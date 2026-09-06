Mompó encuentra su foco entre polémicas

Por si todavía el inicio de curso político valenciano sesteaba, con el ritmo marcado por el panorama estatal de Ceuta y sin la agenda a pleno rendimiento, un mensaje en la red social X sacudió los niveles de tensión. "Lameculos de Sánchez" y "no vales para nada", escribió el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, a la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant. La respuesta de cargos socialistas, incluidos el ministro Óscar Puente o la secretaria de Organización, Rebeca Torró, llegó con acusaciones de "machismo rancio" y petición a Alberto Núñez Feijóo de destitución. Sin embargo, lejos de una crisis por un posible patinazo o una contestación impulsiva, la publicación del dirigente provincial logró en cierta manera su objetivo.

En el mundo vegetal es normal ver alterado el comportamiento de las plantas en busca de la luz solar, fuente básica de energía. Las cañas, los girasoles o las enrededaderas son ejemplos claros de cómo influye esta búsqueda de la radiación en su propia estructura física. Una se inclinan, otras varían su posición y otras crecen en función de esos rayos. En política pasa algo parecido, algo así como esa frase de Lord Henry en 'El retrato de Dorian Gray': "Hay solamente una cosa en el mundo peor que hablar de uno, y es que no hablen de uno". Y en esas anda, voluntaria o involuntariamente, Mompó.

Presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial del PP, las polémicas han sido parte de su crecimiento dentro del foco mediático. En una política cada vez más medida, el mensaje a Morant no parece casual ni fruto de la espontaneidad de la que ha hecho gala en el trato como alcalde. Menos si se tiene en cuenta el a quién y el momento del mensaje: yendo contra la ya ratificada candidata del PSPV a la Generalitat cuando Génova sigue sin confirmar el nombramiento de Juanfran Pérez Llorca como aspirante a estas elecciones en las que el dirigente provincial sigue apareciendo en las quinielas como alternativa. Un año antes, también le afeó a la ministra que servía lo mismo tenerla a ella en el Gobierno "que a una escoba".

Exfutbolista semiprofesional (llegó a jugar en la antigua Tercera División con el Olímpic de Xàtiva), Mompó se ha acostumbrado en los últimos años a vivir al límite del fuera de juego, incluso dentro de sus propias filas para lograr protagonismo. Uno de los casos más claros fue la lona que la corporación que dirige colgó en la plaza de toros de València. "Que vinga, que vinga, que vinga la llum i...", se leía tomando los versos de Al Tall que continúan con un "Al senyor alcalde que li peguen en el cul". Era una pequeña ironía para promocionar la nueva iluminación del coso que no acabó de gustar a su compañera de partido, la alcaldesa de València, María José Catalá. "La falta de luces es un problema", dijeron entonces en el equipo de Catalá.

Feijóo, Llorca y Mompó en el almuerzo del PP en Sueca en junio. / F.Bustamante

Aquella 'polémica' partió de una campaña de la diputación de la misma forma que fue el propio presidente provincial el que se lanzó a un carrusel de entrevistas e intervenciones televisivas justo después de la dana, en un momento de debilidad para su entonces jefe de filas, Carlos Mazón. Su presencia en el Cecopi y su "enviad el mensaje de una vez" en este órgano le dieron un protagonismo, embarrado por las distintas declaraciones que ha tenido que dar ante la jueza (precisamente el aviso a los trabajadores de la diputación de que se fueran a casa el 29-O fue la crítica de Morant sobre la que Mompó respondió con el citado exabrupto), que hasta entonces no había tenido como máximo responsable de la institución provincial.

Choques por el valenciano

La diputación, de hecho, está acostumbrada a, salvo escándalos, estar en un segundo o tercer plano, más todavía si las otras dos corporaciones provinciales o la Generalitat están gobernadas por el mismo partido, como le ha ocurrido a Mompó. Sin embargo, las circunstancias que envolvieron su llegada a la presidencia provincial, con el apoyo de un partido de corte progresista como Ens Uneix, le han ido moldeando un perfil propio. A veces incluso de manera involuntaria como la queja durante un mitin en el que una asistente le afeó que hablara en valenciano. "Esto del bilingüismo cordial tenemos que trabajarlo un poco todavíades", respondió ganándose algunos titulares ante Feijóo.

También las referencias sobre la 'llengua' le han provocado más de un choque con Vox y dirigentes del partido en las Corts como Llanos Massó y José María Llanos. La presidenta del parlamento le acusó de ser "de Compromís" al querer "erradicar" el castellano de À Punt tras una entrevista con Levante-EMV. “Qué difícil es ser valenciano. Siempre atacados por renegados y renegadas", respondió Mompó. El síndic de los voxistas llegó a señalar hace un año que tenía más "sintonía" con Mazón que con el presidente provincial al que reprochó su apoyo a la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Aunque si algo ha provocado ruido en torno a Mompó ha sido por sus movimientos a nivel orgánico, especialmente ante la crisis de Mazón y su relevo por Llorca. En plena zozobra por el futuro del ya expresident, en mayo de 2025, el barón provincial convocó un almuerzo de más de 700 personas en Nàquera, al que se unió la plana mayor del partido. Algo similar ocurrió, con todavía más eco, este pasado junio cuando organizó otro baño de masas en Sueca al que se sumó hasta Feijóo en pleno revuelo por las futuras candidaturas.

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Ahí Mompó, bregado en las líneas de los fueras de juego, vio que la polémica se encendía en los silencios del líder del PP sobre la candidatura de Llorca. "No me importa que mañana digan que Mompó saca músculo delante de Pérez Llorca y Feijóo", propuso en su lugar el dirigente provincial que una semana después añadió subrayando la interinidad del jefe del Consell: "De momento, Feijóo no se ha pronunciado todavía; oficialmente no hay candidato”.