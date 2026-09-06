Morella y Els Ports: el destino de Castellón que gana encanto cuando llega el otoño

Hay lugares que parecen hechos para el otoño. Cuando el calor afloja y los días empiezan a acortarse, la montaña recupera sus matices y el paisaje adquiere otra dimensión. Es un buen momento para adentrarse en el interior de Castellón, para descubrir Morella y otros pueblos de Els Ports, para recorrer una comarca de montañas, bosques y caminos que invitan a viajar sin prisas.

Septiembre y octubre ofrecen temperaturas agradables para hacer senderismo y emprender alguna de las múltiples rutas que atraviesan bosques y montañas, para combinar naturaleza y patrimonio, para recorrer pueblos con siglos de historia y, cómo no, sentarse a la mesa y descubrir una gastronomía estrechamente vinculada al paisaje, la ganadería y los productos del territorio.

Uno de los pueblos más bonitos de España

Morella es mucho más que su castillo. La imagen de la localidad amurallada, encaramada sobre la montaña, es probablemente una de las más icónicas del interior de Castellón, pero basta atravesar sus puertas para descubrir que esconde muchos más tesoros.

El castillo ocupa la parte alta de la población y aprovecha la propia configuración de la montaña como defensa natural. Desde sus diferentes miradores se contempla buena parte del territorio de Els Ports, un paisaje de sierras, barrancos y bosques que ayuda a entender la importancia estratégica que tuvo Morella durante siglos.

Morella cuenta con múltiples rutas que atraviesan bosques y montañas. / TurismeCV

Recorrer sus calles, atravesar sus antiguos portales y detenerse ante sus edificios permite descubrir una localidad en la que el patrimonio medieval sigue formando parte de la vida cotidiana. Entre sus imprescindibles está la Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor, una de las grandes joyas del patrimonio morellano, además de las murallas y las torres de Sant Miquel.

También merece la pena acercarse al antiguo convento de Sant Francesc y perderse por el entramado de calles que ascienden hacia el castillo, con la montaña siempre presente.

Un viaje al Cretácico

Morella custodia, además, una historia mucho más antigua que sus murallas. El Museu Temps de Dinosaures permite viajar hasta el Cretácico a través de fósiles, réplicas y materiales procedentes de los yacimientos de Els Ports. El territorio conserva una importante riqueza paleontológica, con restos de diferentes especies de dinosaurios y con el Iguanodon como uno de los grandes protagonistas de la colección.

La experiencia puede prolongarse fuera del museo con la Ruta de los Pasos de Dinosaurio, un itinerario que conduce hasta el yacimiento del Mas de Romeu, donde pueden observarse icnitas de saurópodos que caminaron por estas tierras hace unos 122 millones de años.

La ciudad cuenta también con espacios dedicados a su historia y sus tradiciones, como el Museo del Sexenni, vinculado a las fiestas que se celebran cada seis años en honor de la Virgen de Vallivana.

El Museu Temps de Dinosaures permite viajar hasta el Cretácico. / TurismeCV

El calendario ofrece, además, una razón para visitar Morella en septiembre. El segundo fin de semana del mes se celebra la Fira de Morella, una de las grandes citas vinculadas al mundo rural. Una feria que hunde sus raíces en la tradición comercial y ganadera de la localidad y que se convierte durante esos días en punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Una comarca por descubrir

Pero Els Ports no se acaba en Morella. Esta es una comarca para recorrer con calma, enlazando pequeños municipios, rutas senderistas y antiguos caminos.

Uno de los pueblos que merece la pena visitar es Forcall, situado en el valle formado por la confluencia de los ríos Bergantes, Caldes y Cantavieja. Rodeado de montañas, el municipio conserva un interesante patrimonio y un trazado urbano que invita a pasear por sus calles. Su historia está también vinculada a la figura del Groc, uno de los guerrilleros carlistas más conocidos del Maestrazgo, cuya memoria permanece ligada al territorio.

En la comarca hay múltiples municipios por visitar, como Forcall. / TurismeCV

La ruta puede continuar por Todolella, una pequeña localidad de marcado carácter medieval presidida por su castillo-palacio. Sus calles, sus edificios históricos y el paisaje que rodea el municipio convierten la visita en una parada perfecta para descubrir la esencia más rural de Els Ports. También merece la pena acercarse a sus puentes medievales y recorrer los caminos que parten de la localidad.

Otro de los pueblos que merece una visita es Vallibona, enclavado entre montañas y bosques y rodeado de un paisaje de gran belleza. Su casco antiguo conserva el trazado tradicional de una población de montaña, con calles estrechas y casas de piedra, mientras que el entorno ofrece numerosas posibilidades para practicar senderismo y descubrir rincones naturales. La localidad mantiene además una estrecha relación histórica con Morella, un vínculo que se hace especialmente visible durante la tradicional peregrinación de Vallibona a Morella.

Y la ruta puede continuar por Vilafranca, Castellfort, Cinctorres, Herbers o Sorita/Zorita del Maestrazgo. Cada pueblo tiene su propio carácter y propone una parada diferente, combinando patrimonio, paisaje y vida rural.

Una variada gastronomía

En Els Ports, conocer el territorio significa también sentarse a la mesa. La gastronomía de montaña está ligada a un clima exigente y a una despensa construida durante generaciones alrededor de la ganadería, los cultivos y los recursos del entorno.

Los quesos de Els Ports son uno de los productos que mejor representan esta tradición. Elaborados a partir de la leche procedente de la ganadería local, combinan técnicas tradicionales con nuevas elaboraciones y sabores. Destacan los quesos trufados o con hierbas aromáticas como el romero.

Sopa morellana. / David Rota

Carnes, embutidos y otros productos de proximidad completan una despensa marcada por la tradición ganadera. La carne de cordero, cerdo y ternera está presente en una cocina de platos contundentes, mientras que las ollas, sopas y croquetas forman parte de ese recetario de montaña pensado para aprovechar los productos disponibles y reponer fuerzas después de una jornada al aire libre.

Productos de temporada

El otoño añade nuevos argumentos a la mesa. Es temporada de setas: rovellons, camagrocs, llanegas protagonizan platos y jornadas gastronómicas.

Y queda el capítulo dulce. Entre las especialidades más conocidas está el flaó, una elaboración tradicional rellena de requesón, almendra y miel.

Entre una visita al castillo y un paseo por las callejuelas, entre un museo y un sendero, entre un pueblo y una sobremesa, Morella y Els Ports encuentran en septiembre y octubre uno de sus mejores momentos para una escapada.