El miedo al VIH lleva a 3.291 valencianos a tomar el PrEP y a otros 684 a acudir a Urgencias a por el PEP en 2025

Tiene 35 años y toda su vida ha sido considerado un "buen chico", de esos acostumbrados a vivir siguiendo las normas y que ha pensado las cosas dos veces antes de actuar. Siempre piensa con la cabeza y toma precauciones, pero una tarde tuvo sexo con otro chico al que conoció fortuitamente en el gimnasio tras cruzarse las miradas. Al principio usó el preservativo, pero después se "dejó llevar" y acabó cometiendo una imprudencia. "Me preguntó si seguíamos sin protección", explica. "¿Estás en PrEP, no?", le preguntó en referencia a la profilaxis preexposición para prevenir la transmisión del VIH. Al recibir una respuesta positiva, confiando únicamente en la palabra de la otra persona, accedió y tuvo sexo sin protección.

Lo que empezó siendo fuego y morbo acabó en remordimiento y miedo. Miguel creció en la década de los 90 "con pánico al sida"; era la primera causa de mortalidad en la franja de entre 25 y 44 años. "Sé que hoy es una enfermedad cronificable y no hay que estigmatizar, pero comencé a pensar: ¿y si me ha mentido?". Ante las dudas crecientes, decidió acudir al servicio de Urgencias de su hospital para recibir la profilaxis postexposición (PPE), una intervención preventiva de urgencia, explican fuentes de la Conselleria de Sanidad, pensada para administrarla tras una exposición de riesgo al VIH. Esta debe "iniciarse lo antes posible, preferiblemente en las primeras horas y siempre dentro de las 72 horas posteriores a la exposición" y va acompañada de una medicación durante 28 días. Fue uno de los 684 pacientes que recibieron el tratamiento PPE en la Comunitat Valenciana durante el año 2025, según los datos ofrecidos a Levante-EMV por la Dirección General de Farmacia. Es decir que dos personas acuden al día por una posible exposición al sida tras haber tenido sexo sin protección.

El miedo a sentirse juzgado y la vergüenza por reconocer haber mantenido relaciones sexuales no ya con otro hombre sino de riesgo o, incluso, el rol desempeñado atormentaban al joven. "No sabía qué hacer y estaba muerto de vergüenza. Solo de imaginarme ahí delante de la persona encargada del cribado... -, relata-. Pero tenía que hacerlo, aunque tenía pavor a que me juzgaran. Llegué al mostrador y le dije que había tenido una relación sexual de riesgo. Me preguntaron si con una mujer... con un hombre, maticé". Al final, reconoce que "no fue para tanto" gracias también a la actuación del personal sanitario. "Me dijeron que era poco probable que me hubiera infectado si la otra persona estaba en preexposición. Sin embargo, y ante la posibilidad de que me hubiera mentido y al no estar seguros de su estado serológico, me recetaron la PPE", cuenta; el medicamento se autorizó en 2005. En su vivencia fueron imprescindibles dos cosas, la rapidez para acudir a Urgencias -apenas tres horas después- y la sinceridad con los sanitarios.

Miguel volvió a su casa con una inyección administrada y toda la medición necesaria prescrita para 30 días. En esencia: dos medicamentos con tomas diarias. Una pastilla cada 12 horas y otra cada 24 horas. A los cinco días recibió una llamada del hospital: "Me llamaron para darme cita en 15 días y darme los resultados de las analíticas. Está todo bien. Me volvieron a hacer pruebas al cabo de un mes y me preguntaron si quería estar en PrEP".

Análisis de pruebas de VIH. / L-EMV

Tratamiento de 30 días y controles serológicos

Desde entonces, es uno de los 3.291 valencianos -3.229 hombres, el 98,11 % del total y 62 mujeres, el 1,88 %- que toman esta medicación disponible desde el año 2019 en la sanidad pública valenciana. Su adhesión está al alza en los últimos años; en 2022, lo tomaban 525 personas, por lo que se ha quintuplicado en apenas cuatro años. No todo el mundo puede tomarlo, sino que se deben cumplir unos criterios. Se receta a los hombres que tienen sexo con otros hombres o las personas transexuales que cumplan dos de estas condiciones: tener más de 10 parejas sexuales en el último año, haber practicado sexo anal sin protección en ese periodo, consumir drogas relacionadas con el sexo, haber tomado la PEP en varias ocasiones o haber contraído alguna ITS. También se administra a mujeres en situación de prostitución y a mujeres y hombres cisexuales y usuarios de drogas inyectadas que cumplan dos de las condiciones anteriormente citadas.

"Tanto el PEP como el PrEP son herramientas adicionales dentro de la estrategia de prevención del VIH y no deben plantearse como sustitutas del resto de medidas preventivas", insisten desde Sanidad. La principal protección sigue siendo el preservativo porque protege también frente al resto de infecciones de transmisión sexual (ITS) que están al alza; se han cuadruplicado en los últimos ocho años en la Comunitat Valenciana, según el informe de «Vigilancia Epidemiológica de las ITS en España.

La estrategia de prevención de la Conselleria de Sanidad contempla varias acciones. Entre ellas, la promoción del uso de preservativo y otros métodos barrera, el diagnóstico precoz del VIH facilitando el acceso a las pruebas, el cribado periódico de las ITS, la vacunación frente a las hepatitis A y B o el acceso rápido a la PEP. Además, el foco está puesto también en la educación sexual, proporcionando información sobre las prácticas de riesgo, en el abordaje preventivo de prácticas como el chemsex, cada vez más en boga, o a través de la identificación de personas o situaciones de mayor riesgo para la adquisición del BIG. Esta se completa con el seguimiento a los pacientes con PrEP y una comunicación pública adecuada a través de los canales oficiales. Pese a ello, en 2025, la Comunitat Valenciana confirmó 440 casos de VIH -376 hombres y 64 mujeres- con una tasa de incidencia de 8,3 casos por cada 100.000 habitantes.

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