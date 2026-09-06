30.000 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio al borde del colapso: Salarios bajos y sobrecarga laboral ponen en jaque la atención a 150.000 personas

Cuidar en precario. Las más de 30.000 profesionales del Servicio de Asistencia a Domicilio (SAD) en la Comunitat Valenciana (500.000 en toda España) no piensan abandonar las protestas hasta conseguir "unas condiciones dignas de trabajo" tras reconocer que el sistema está al borde del colapso. Desde la plataforma Comunidad de la lucha del SAD las trabajadoras consiguieron llevar al Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL). Ahora, el colectivo prepara su intervención en el Senado, con el objetivo de impulsar una moción específica y presionar para que sus demandas se incorporen a la reforma de la Ley de Dependencia. Solo en la Comunitat Valenciana hay más de 150.000 usuarios que dependen de estas trabajadoras.

El sistema de ayuda a domicilio forma parte de la cartera de servicios de la Ley de Dependencia pero es una asistencia municipal. Así, los ayuntamientos sacan a licitación este servicio (externalizado y en manos privadas) para atender las necesidades de los usuarios en su vida cotidiana, tanto en los aspectos relacionados con la higiene y el cuidado personal, como de las necesidades del hogar. "El servicio debería ser público porque la realidad son contratos (y salarios) de 20 horas para jornadas de 40 y en unas condiciones tan precarias que ya no podemos más", explican las trabajadoras.

La estrategia institucional, sin embargo, no camina sola. Las trabajadoras quieren visibilizar su lucha. Por ello, desde la plataforma han organizado protestas en las calles de distintas ciudades para visibilizar la precariedad del sistema. En València la cita es el 19 de septiembre, con una movilización para exigir un "servicio público, digno y de calidad", así como unas condiciones de trabajo justas para las profesionales que sostienen los cuidados diariamente en los domicilios. "Las protestas se replicarán simultáneamente en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Valladolid, Zaragoza, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla", explican.

Un sector al límite que pone en jaque a miles de familias

Bajo la premisa de que "cuidar no puede ser sinónimo de precariedad", las trabajadoras denuncian la grave situación de vulnerabilidad que atraviesa el sector, caracterizado por "salarios bajos, jornadas parciales no deseadas, sobrecarga de trabajo y la falta de reconocimiento tanto del tiempo como de los gastos derivados de sus desplazamientos diarios".

Cartel que anuncia la movilización del SAD. / Levante-EMV

Frente a este escenario, el colectivo defiende un pliego de reivindicaciones de 23 puntos. Entre sus principales demandas regulatorias y laborales, exigen que el SAD sea "público y de gestión directa", que se ponga fin a la "parcialidad involuntaria mediante contratos a jornada completa", y que los trayectos entre los diferentes domicilios de los usuarios se computen formalmente como tiempo efectivo de trabajo. Asimismo, reclaman que los medios de trabajo queden a cargo de las empresas, la jubilación anticipada a los 60 años, "plantillas suficientes y cargas razonables" y mejoras salariales, entre otras demandas.

Organización de base y asamblearia

Integradas en la 'Comunidad de la Lucha del SAD', las profesionales explican que su estructura se rige por un principio claro: «Aquí no manda una persona. Deciden las asambleas». Según detallan, todas las decisiones de relevancia se debaten, votan y ejecutan de manera colectiva.

Para articular la compleja logística de una movilización que aspira a abarcar todo el territorio nacional, el colectivo se apoya en una comunidad coordinada a través de WhatsApp, un canal directo que permite poner en contacto a las trabajadoras de distintas provincias, compartir información en tiempo real y coordinar todos los preparativos de la jornada de protesta.

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«Hemos conseguido que una PNL de 17 puntos sea aprobada en el Congreso. Ahora damos el salto al Senado, pero el 19 de septiembre también salimos a la calle. Queremos que nuestras reivindicaciones sean escuchadas y que la reforma de la Dependencia ponga los cuidados y a las trabajadoras en el centro», explican desde la Plataforma. Y añaden: «Esto no termina con una PNL. Esto acaba de empezar».