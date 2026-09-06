Las temperaturas superan los 39 grados el primer domingo de septiembre: este es el municipio donde ha hecho más calor
Según Aemet, los 38,4 grados del aeropuerto de Manises suponen la temperatura más alta en un mes de septiembre para este observatorio
EFE
La Comunitat Valenciana está viviendo un primer domingo de septiembre de mucho calor, que deja temperaturas que serían "incluso muy altas en plena canícula" y que a las 16 horas alcanzaban los 39,2 grados en Llíria (Valencia) o los 38,4 en el aeropuerto de Valencia, en Manises.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los 38,4 grados del aeropuerto de Manises suponen la temperatura más alta en un mes de septiembre para este observatorio, que tiene datos registrados desde 1966, por encima de los 37,8 grados del 16 de septiembre de 2005.
Otros registros de calor destacados a primera hora de la tarde han sido los 38,1 grados de Bicorp, los 38 de Carcaixent, los 37,9 en Sagunto o los 37,5 grados en Xàtiva, todos en la provincia de Valencia.
En València, máximas pasadas las 13 horas
Además, el termómetro marcaba a las 16 horas 37,6 grados en Segorbe (Castellón), 37,4 en Turís (Valencia), 37 en Chelva (Valencia) y 36,5 grados en Elche (Alicante).
En València, la temperatura máxima ha llegado este domingo a los 36,5 grados a las 13:20 horas, si bien a partir de esa hora ha entrado una ligera brisa y ha comenzado a descender ligeramente, de forma que pasadas las cuatro de la tarde marcaba 33,5 grados
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