Ullals del riu Verd: Un oasis en la Ribera Alta

El nacimiento de Els Ullals del Riu Verd se localiza en el sector central de la comarca de la Ribera Alta. Se ubica en un enclavado segregado al sur de la unidad principal del término municipal de Benimodo, junto al límite con Massalavés, conocido el paraje como el Ressalany.

El origen de esta surgencia hay que buscarla en el sistema del acuífero del Macizo del Caroig, alimentado por las aguas de precipitación infiltrada en los relieves circundantes, como las sierras del Ave y del Caballón, y que por procesos hidrogeológicos alcanza las masas subterráneas. En el llano de la Ribera, la presión geológica provoca que el agua subterránea encuentre una salida natural y de lugar al nacimiento, conocido como “ullal”.

Ullals del Riu Verd. / Foto Estepa.

A pesar de su reducido tamaño, este espacio natural vinculado con los recursos hídricos, es uno de los más singulares de la comarca. En sus dos hectáreas de superficie, se conserva la vegetación propia de los humedales mediterráneos, rodeada de superficie agrícola producto de la acción antrópica.

Un espacio reconocido

Hay que remontarse a finales del siglo pasado para encontrar la primera declaración medioambiental de este espacio. En 1999 se declara como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) los Ullals del riu Verd, con una superficie de unas 28 hectáreas que comprende el nacimiento y el primer tramo del riu Verd. Esta figura de protección reconoce el hábitat y refugio de este espacio para la flora, aves acuáticas e invertebrados singulares ligados a sus aguas transparentes. La biodiversidad es su referencia.

En 2002, por acuerdo del Gobierno Valenciano, se aprobó el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, en donde en el apartado de manantiales, se incluyó el Nacimiento del Riu Verd.

Desembocadura rio Verd en el Júcar. Alzira. / Foto Estepa.

En 2008, por acuerdo del Consell, fue declarado el Paraje Natural Municipal “Ullals del Riu Verd”, como consecuencia de los elevados valores naturales, paisajísticos, histórico-culturales y recreativos del enclave. Cuenta con una superficie de 2,26 hectáreas.

El paraje destaca por albergar un valioso ecosistema de zona húmeda en un entorno eminentemente agrícola, principalmente cítricos. Se trata de un auténtico refugio natural donde todavía se conservan procesos ecológicos propios de los humedales valencianos.

El Riu Verd, entre acequias de la Ribera

Els Ullals del Riu Verd constituyen el nacimiento de este río, de caudal permanente, con una escasa longitud de unos 12 kilómetros. Su recorrido transcurre por la comarca de la Ribera Alta y circula por los términos municipales de Benimodo, Massalavés, Alberic y Alzira. Vierte sus aguas en el río Júcar, al norte del casco urbano de la capital comarcal.

Observatorio de aves. Ullals del Riu Verd. / Foto Estepa.

Discurre entre campos de cultivos, donde predominan los cítricos, y una densa red de acequias que, tras cumplir su función de irrigación en una amplia llanura agrícola, vierte sus aguas en el río.

El origen de los regadíos procedentes de las aguas de este curso fluvial se encuentra en el Motor de la Reva, en la partida del Ressalany, junto al nacimiento. Se trata de un sistema de riegos elevados a través del Canal de la Reva, construído en el primer cuarto del siglo pasado. El canal tiene una longitud de unos once kilómetros, con dirección sur-norte, y parte desde la balsa que se encuentra en la Lloma de Missana. A través de numerosas derivaciones del canal, se proporciona riego a campos en los términos de Alzira, Guadassuar, l’Alcúdia, Benimodo y Carlet. Finalmente, tras superar el Riu Sec a través de un sifón, vierte sus aguas en el río Magro.

Un “oasis” entre naranjos

Els Ullals del Riu Verd constituyen una surgencia de agua en un entorno de intensa antropización agrícola, lo que la convierte en un oasis rodeado de campos citrícolas. El nacimiento constituye una zona húmeda de aguas limpias que sirve de refugio a numerosas especies acuáticas, algunas de ellas en peligro de extinción.

En sus aguas encuentra hábitat el samaruc (Valencia hispanica), pequeño pez endémico de la Península Ibérica que habita marjales y ullals de la región mediterránea. Convive con la gambusia (Gambusia holbrooki), especie exótica invasora que supone una competencia ecológica letal para las especies autóctonas.

Sus aguas atesoran más especies como las de caracoles de agua dulce endémicos y extremadamente raros en la Comunitat Valenciana, Theodoxus valentinus y Theodoxus velascoi, o las almejas de río Unio mancus y Potomida littoralis. También se encuentra presente el helecho de los pantanos (Thelypteris palustris), especie en peligro de extinción al igual que el samaruc.

Els ullals del riu Verd. / Estepa.

Las aves son el grupo más representativo y vistoso en el paraje. Es habitual ver al cernícalo, al martín pescador, a carriceros y a garzas reales, entre otras. La construcción de un observatorio de aves invita al visitante a contemplar la riqueza de avifauna del nacimiento y su entorno.

De la misma manera el Paraje Natural Municipal Ullals del Riu Verd constituye un espacio especialmente adecuado para las visitas familiares, ya que sus carteles explicativos facilitan la interpretación del entorno y su singularidad en la comarca, a la vez que su dimensión y localización lo convierten en un punto de fácil acceso.

BIBLIOGRAFÍA

- Las Riberas del Xúquer. Paisajes y patrimonio valencianos (2006), de la Generalitat Valenciana, dirigido por Jorge Hermosilla.

- Atlas Temático de la Comunitat Valenciana (2022 y 2024), del Institut Cartogràfic Valencià, dirigido por Jorge Hermosilla.

- Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT, dirigido por Jorge Hermosilla.