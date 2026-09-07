La Comunitat Valenciana afronta otro aviso amarillo por calor: hasta 38 grados y noches tropicales
La provincia de Valencia y el litoral de Alicante estarán este lunes en aviso por altas temperaturas, mientras que el episodio se mantendrá hasta el martes
Primera semana de septiembre y el calor sigue sin dar tregua en la Comunitat Valenciana. Los termómetros vuelven a situarse en valores más cerca del pleno verano y Aemet ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas para este lunes, con máximas que podrán alcanzar los 38 grados en algunos puntos del territorio valenciano. El episodio se prolongará durante el día del martes, antes de que se produzca un descenso de las temperaturas, que se acentuará a partir del jueves.
Esta madrugada ha vuelto a ser especialmente intensa en algunos puntos de la Comunitat Valenciana. Dénia ha vivido otra noche infernal, con una temperatura que no ha bajado de los 30 grados durante toda la noche, dejando un ambiente especialmente sofocante.
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene este lunes el aviso amarillo en toda la provincia de Valencia y en el litoral de Alicante. El episodio más intenso se concentrará en las horas centrales del día, cuando las máximas rondarán los 36 grados en buena parte de las zonas afectadas.
Hasta 38 grados en el interior de Valencia
El calor será especialmente intenso en el interior sur de la provincia de Valencia, donde Aemet prevé que los termómetros puedan alcanzar los 38 grados entre las 13:00 y las 20:59 horas. En el interior norte de Valencia, las máximas también serán elevadas, aunque se situarán en torno a los 36 grados.
En el litoral, tanto de Valencia como de Alicante, las temperaturas también serán altas, con registros que podrán alcanzar los 36 grados, en una jornada marcada por la estabilidad y el predominio de los cielos poco nubosos.
El aviso continuará el martes
La situación no terminará con el inicio de la semana. El martes 8 de septiembre se mantendrán los avisos por calor en la provincia de Valencia, con especial incidencia nuevamente en el interior sur, donde los termómetros podrían acercarse a los 38 grados.
De esta forma, el episodio de temperaturas elevadas se prolongará durante dos jornadas consecutivas, después de un verano que está dejando registros extraordinariamente altos. De hecho, agosto de 2026 ha sido el mes más cálido desde que existen registros en la Comunitat Valenciana, con una temperatura media de 26,5 grados, 2,1 grados por encima de la media histórica.
Descenso de las temperaturas a partir del miércoles
La previsión apunta, sin embargo, a un cambio de tiempo a partir del miércoles, cuando se espera un descenso generalizado de las temperaturas en la Comunitat Valenciana. El ambiente será más fresco y se pondrá fin progresivamente a este episodio de calor.
El jueves las temperaturas bajarán considerablemente y las mínimas serán más cercanas a esta época del año.
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