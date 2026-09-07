El curso 2026-2027 comenzará con casi 84.000 docentes y 808.000 alumnos en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana, es decir, públicos y concertados. Son las primeras cifras de un inicio de curso marcado por las reivindicaciones docentes, por polémicas como la reforma de la Inspección para velar por la "neutralidad ideológica" de las aulas y por necesidades en infraestructuras y personal. El número de docentes con el que comienza el curso crece en 385 respecto a los que había en el sistema en el inicio del curso pasado.

Así lo ha afirmado la consellera de Educación, Carmen Ortí, en la rueda de prensa que ha ofrecido para detallar el inicio de curso. Lo ha hecho en la Conselleria de Educación, en un acto con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y todos los directores generales del departamento.

Un presupuesto de 3.300 millones hasta 2029

La consellera ha dado algunas grandes cifras generales del curso que empieza el 9 de septiembre. En concreto, ha dicho, se invertirán 3.338 millones de euros hasta 2029. "Es una cifra, pero detrás de esa cifra está la cara de cada persona, no un presupuesto", ha dicho Ortí.

De estos 3.338 millones, 802,3 millones irán destinados a la subida salarial pactada en mesa con los sindicatos ANPE y CSIF (de hasta 200 euros en los próximos 16 meses), 469,12 millones irán destinados al plan Més Mestre de contratación de docentes y 1.410 millones para inversiones en infraestructuras de los centros.

La consellera se ha referido asimismo a los 16 millones de euros "ya ingresados "para adquirir material de climatización. "Esa es la inversión en el primer paso hacia nuestro objetivo", ha asegurado.

Crecen los docentes

En cuanto a los claustros, Ortí ha destacado que los docentes en los centros sostenidos con fondos públicos ascienden a 83.921 profesionales para este curso. Es decir, 385 docentes más en el inicio de este curso que en el inicio del curso pasado, "consolidados como parte de la plantilla ordinaria". A ellos, ha añadido, se sumarán los docentes de los 132 de centros de nueva creacion, a los 310 nuevos profesores y maestros de atención domiciliaria y a los casi 700 que se trabaja para incorporar de forma que atiendan la escolarización sobrevenida.

En total, hay una previsión general de incorporar a 2.000 docentes al sistema a lo largo del curso, ha afirmado.

La consellera también se ha referido al Plan +Mestre de incorporación de 5.000 docentes más hasta el curso 29-30, con una inversión de 469,12 millones de euros, que comporta, ha añadido, la estabilización de 10.000 plazas estructurales.

En el terreno de las condiciones laborales de los docentes, uno de los asuntos que se ha puesto sobre la mesa de negociación en el marco de la huelga educativa, la consellera ha comenzado refiriéndose al plan para la simplificación burocrática. Y también, claro, a la subida salarial de hasta 200 euros, una subida progresiva pactada con los sindicatos ANPE y CSIF. "Desde septiembre cobrarán la primera parte de la subida salarial, de 75 euros más en la nómina, efectivos ya en septiembre", ha especificado Ortí, después de que, en mesa de negociación, representantes de la Administración indicaran que la subida se haría efectiva en "octubre o noviembre" y, días después, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, asegurara que sería ya, en septiembre.

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En enero de 2027 se cobrarán los 75 euros del segundo bloque, ha dicho la responsable de Educación, y los últimos 50 serán en enero de 2028. "Una subida de 200 euros en tan solo 16 meses", ha reivindicado, que supondrá una inversión total de 802,3 millones de euros.