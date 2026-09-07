Un 'google maps' frente al calor: el CEAM instala en València un mapa de 81 sensores único en Europa

Desplazarse a pie por el centro de una ciudad como València puede convertirse en un ejercicio de riesgo en pleno verano. Las olas de calor son cada vez más frecuentes, el número de noches tropicales se ha disparado -son ya 17 en el Cap i casal este año. y cada estío es más cálido que el anterior. Pero la meteorología no es el único enemigo; lo es también la propia urbe que, de forma silenciosa, teje una red de trampas en forma de grandes superficies de asfalto, edificios elevados convertidos en barreras contra el viento y plazas con poca vegetación y, por tanto, con poca sombra. Ante este escenario, importa y mucho el itinerario: ¿cuántos metros hay bajo el sol y cuántos en sombra? ¿Hay alguna fuente para refrescarse o un refugio climático donde resguardarse? Escoger el de menor impacto térmico es lo ideal para prevenir posibles problemas de salud. Y lo será cada vez más importante. Pero, ¿cómo saber cuál es el recorrido más confortable?

A partir del mes de septiembre, la ciudadanía podrá recurrir a Vituclim, una herramienta de inteligencia climática desarrollada por el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) ya en funcionamiento, que incorporará una especie de 'google maps' contra el calor dentro de las funcionalidades de su aplicación móvil. Esta permitirá consultar todos los itinerarios posibles entre dos ubicaciones y recomendará el de mayor confort aportando información sobre el porcentaje de recorrido con sombra, la ubicación de las fuentes y bancos, así como los refugios climáticos en el camino. "Tenemos que empezar pensar en la movilidad del futuro, a articularla de otra manera considerando las condiciones meteorológicas", afirma contundentemente la jefa del departamento de Meteorología y Climatología del CEAM, Samira Khodayar.

El 'google maps' frente al calor de Vituclim en un ejemplo. / CEAM

Esta funcionalidad se articula con la información climática recogida por una red de 70 sensores termohigrométricos desplegados por toda la ciudad y su área metropolitana; una "red única" en Europa por la densidad de su nivel de observación. Hubo una prueba piloto en Alzira y la idea es ampliar progresivamente la infraestructura por toda la autonomía para construir una visión climática más regional. Existen otras similares en España, en Barcelona o Zaragoza, pero con apenas 10 sensores; y algunas ciudades de Bélgica, Irlanda y Grecia están desplegando redes similares. La herramienta climática está en constante desarrollo y uno de los objetivos futuros es que pueda ofrecer información en tiempo real. Actualmente permite observar las diferencias de temperatura, humedad o el índice de disconfort de los 81 puntos del área metropolitana de València, entre otras variables, así como analizar los días cálidos y noches tropicales en cada uno de ellos dentro de un periodo determinado.

Localización de los 81 sensores de la red de Vituclim en València y su área metropolitana. / CEAM

"Tenemos que empezar a hablar de olas de calor nocturnas" La información meteorológica pone el foco habitualmente en las temperaturas máximas y en la sucesión de las olas de calor. No es para menos porque tres de cada cuatro días bajo la canícula se han registrado desde el año 2010. Sin embargo, el estrés térmico nocturno puede tener un mayor impacto que el diurno. Las noches tropicales, con mínimas superiores a los 20 grados, han pasado de ser una excepción en la década de los 40 -había apenas cuatro o cinco por año- a norma con más de un centenar cada año. E incluso las madrugadas tórridas, por encima de los 25 grados, están experimentando "un aumento acelerado y progresivo", alerta la investigadora Samira Khodayar. Por eso, resalta la importancia de comenzar a introducir el término ola de calor nocturna. "Estamos viviendo una situación tremendamente dañina y excepcional -, reconoce-. La excepcionalidad no ha desaparecido, pero es cada vez más recurrente y probable". Es el motivo por el cual considera que se debe usar una nueva metodología para analizar las noches porque el actual, el de calificar el tipo de madrugada por superar una mínima determinada, "es un poco aleatorio". Desde el CEAM, trabajan en una definición de este nuevo concepto, el de ola de calor nocturna, equiparable al usado por la Aemet con tres condiciones para definir las canículas diurnas. "La persistencia de las temperaturas nocturnas elevadas puede agravar los efectos sobre la salud, especialmente entre las personas mayores, la población infantil, quienes padecen enfermedades crónicas, las personas que viven solas o quienes residen en viviendas con escasa capacidad de aislamiento y refrigeración", apunta la especialista. El nuevo contexto climático, marcado por un Mediterráneo caliente y el efecto de las islas de calor urbanas, impide que la ciudad consiga enfriarse por las noches.

De la ciencia a la acción

El objetivo es que todos estos datos recopilados tengan una aplicación práctica tanto para la ciudadanía como para las administraciones en un contexto climático en el que el calor y la meteorología "determinarán nuestra movilidad y nuestras decisiones -, apunta la investigadora- y deberían ser la base para desarrollar una estrategia de adaptación contra el cambio climático". La respuesta debe ser anticipativa y no meramente reactiva. La investigadora reclama dejar de "pensar en el corto plazo" y emprender una "estrategia consensuada" entre las regiones y al margen de los ciclos políticos.

Vituclim también permite analizar la sensación térmica en cada barrio, un factor innovador respecto a algunos estudios que han analizado la vulnerabilidad socioeconómica relacionada con el clima con datos de la temperatura en superficie obtenidos por satélite. Pero la herramienta del CEAM permite medir la sensación térmica real. La información preliminar registra diferencias de hasta nueve grados a la misma hora en distintos puntos del Cap i casal.

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Es una evidencia añadida acerca de la importancia de vivir en un barrio u otro; en uno con viviendas adaptadas, espacios de ventilación y zonas verdes o en un no donde estos tres condicionantes son una mera utopía. Porque el impacto térmico en la salud de las personas es cada vez más evidente como muestran las estadísticas de mortalidad atribuible al calor recopiladas por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. Desde el inicio del verano, la Comunitat Valenciana acumula más de 300 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas. Es un verano de récord porque tanto junio como julio han sido los más letales de la serie histórica del MoMo, cuyos datos se remontan al año 2015. No es para menos. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el verano de 2026 es el más cálido jamás vivido con una anomalía térmica de 2,9 grados respecto al promedio 1991-2020 y superando en 0,7 grados a los estíos de 2025 y 2022, los más tórridos hasta el momento. "El calor es un peligro silencioso", concluye Khodayar.