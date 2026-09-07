El incendio de un vehículo en la V-21 genera largas retenciones en Valencia
La incidencia se ha registrado esta tarde a la altura de Museros, hasta donde se han desplazado las autoridades sofocar las llamas
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Un vehículo en llamas está complicando la circulación este lunes por la tarde en la V-21, a la altura de Museros, en sentido Barcelona. La incidencia se ha registrado alrededor de las 15:17 horas y está provocando retenciones de unos cinco kilómetros.
El tráfico se encuentra afectado en todos los carriles en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 14,3 y 9,1. La incidencia afecta a los términos municipales de Alboraya y Massalfassar.
Los servicios de emergencia ya han apagado el fuego del vehículo y trabajan ahora para retirarlo de la calzada lo antes posible, con el objetivo de recuperar la normalidad en la circulación.
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