Los embalses valencianos resisten a la sequía mientras el Danubio se seca

Mientras el Danubio se ha secado en algunos de sus tramos por la combinación de una intensa ola de calor y una sequía extrema que amenaza incluso el funcionamiento de centrales nucleares en Europa del Este, la Comunitat Valenciana afronta agosto con una situación hídrica muy distinta. Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) almacenaban hasta el pasado lunes todavía 1.549 hectómetros cúbicos de agua, el 54,74 % de su capacidad, un nivel que continúa siendo favorable para esta época del año pese al intenso calor de las últimas semanas.

El verano, no obstante, ya deja huella. Desde el 20 de julio los embalses han perdido 186,77 hectómetros cúbicos, al pasar de 1.736,02 a 1.549,02 hectómetros cúbicos, un descenso de 6,61 puntos porcentuales en apenas seis semanas. Se trata de una reducción habitual durante el periodo de máxima demanda, cuando coinciden el aumento de la evaporación, el consumo urbano y las necesidades de riego.

Incluso después de la bajada debido al calor, la cuenca del Júcar conserva todavía 46 hectómetros cúbicos más que hace un año y 326 más que en el verano de 2024

Pese a ello, la situación dista mucho de la vivida durante los años de sequía. Las reservas actuales siguen situándose muy por encima de las registradas en los dos últimos veranos. Hace apenas dos años, en agosto de 2024, los embalses almacenaban 1.222,94 hectómetros cúbicos, el 43,22 % de su capacidad. Un año después alcanzaban 1.502,09 hectómetros cúbicos, equivalentes al 53,08 %, mientras que este verano comenzaron el tramo más duro de la estación con 1.736 hectómetros cúbicos. Incluso después de las pérdidas registradas desde entonces, la cuenca conserva todavía 46 hectómetros cúbicos más que hace un año y 326 más que en el verano de 2024.

La explicación está en el comportamiento del año hidrológico. Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar atribuyen la fortaleza del sistema al otoño y al invierno excepcionalmente húmedos, que permitieron acumular unas reservas capaces de amortiguar el impacto de un verano extremadamente seco.

Presa en el embalse de Loriguilla del Túria. / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

Aunque entre junio y agosto apenas se han registrado precipitaciones y las sucesivas olas de calor han incrementado la presión sobre los recursos hídricos, el balance del año continúa siendo claramente positivo. Hasta el pasado 31 de agosto se habían acumulado 434 milímetros de lluvia, frente a los 395 milímetros que constituyen la media de los últimos 35 años hidrológicos para estas fechas. Es decir, el ejercicio mantiene todavía un superávit de precipitaciones cercano al 10%, suficiente para afrontar con garantías tanto la campaña de riego como el abastecimiento de la población.

Posición de fortaleza poco habitual

La CHJ señala además que los consumos agrícolas se mantienen dentro de los valores habituales, sin desviaciones significativas respecto a otros años. El único incremento apreciable corresponde al abastecimiento urbano, consecuencia directa de las elevadas temperaturas registradas durante las últimas semanas y del aumento de la demanda asociado al periodo estival.

El descenso de las reservas se concentra especialmente en los grandes embalses destinados a regular los recursos de la cuenca. Tous-La Ribera ha perdido casi 60 hectómetros cúbicos desde el 20 de julio, mientras que Alarcón ha cedido más de 38, Benagéber otros 25 y Contreras alrededor de 23 hectómetros cúbicos.

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Aun así, el sistema mantiene una posición de fortaleza poco habitual para estas fechas. Mientras buena parte de Europa observa con preocupación cómo la sequía reduce el caudal de algunos de sus grandes ríos, la cuenca del Júcar encara el final del verano con unas reservas que siguen situándose por encima de la media histórica y permiten afrontar con tranquilidad los meses de mayor consumo de agua.