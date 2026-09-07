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Mompó se 'cuela' también en Madrid para apoyar al presidente de Ceuta

El presidente de la Diputación se deja ver en un desayuno de Juan Jesús Vivas junto a Juanfran Pérez Llorca y otros presidentes 'populares

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, saluda al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, saluda al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

El desayuno informativo del Fórum Europa organizado en Madrid y protagonizado por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha contado este lunes con una nutrida representación del PP en apoyo a la ciudad autónoma por la crisis migratoria que vive desde hace un més. Pero al encuentro no solo han acudido miembros del partido y cinco presidentes de comunidades autónomas 'populares' como el de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, no se ha querido perder la cita y se ha desplazado hasta la capital.

Así, el presidente provincial ha podido estrechar la mano con el dirigente ceutí para trasladarle que la crisis de Ceuta "ha de ser una prioridad nacional" y que "la provincia de Valencia està con Ceuta", según ha publicado en sus redes sociales, y ha aprovechado para prodigarse en saludos y abrazos entre los asistentes, incluido el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, con la incógnita todavía en el aire sobre el candidato del PP a la Generalitat en las futuras elecciones. Parece que Mompó sigue desplegando su estrategia para ganar visibilidad.

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