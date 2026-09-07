Mompó se 'cuela' también en Madrid para apoyar al presidente de Ceuta

El desayuno informativo del Fórum Europa organizado en Madrid y protagonizado por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha contado este lunes con una nutrida representación del PP en apoyo a la ciudad autónoma por la crisis migratoria que vive desde hace un més. Pero al encuentro no solo han acudido miembros del partido y cinco presidentes de comunidades autónomas 'populares' como el de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, no se ha querido perder la cita y se ha desplazado hasta la capital.

Así, el presidente provincial ha podido estrechar la mano con el dirigente ceutí para trasladarle que la crisis de Ceuta "ha de ser una prioridad nacional" y que "la provincia de Valencia està con Ceuta", según ha publicado en sus redes sociales, y ha aprovechado para prodigarse en saludos y abrazos entre los asistentes, incluido el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, con la incógnita todavía en el aire sobre el candidato del PP a la Generalitat en las futuras elecciones. Parece que Mompó sigue desplegando su estrategia para ganar visibilidad.