Moncada, la 'Pompeya' valenciana

Moncada es un municipio con un pasado histórico notable. Su nombre aparece en "El Llibre dels Fets" de Jaume I, una de las cuatro grandes crónicas de la Corona de Aragón, asociado a una poderosa familia nobiliaria de la época. Pero la historia de este enclave de l'Horta Nord ya tenía pasado y se remontaba siglos atrás. Lo que no sabían en la época de Jaume I es que bajo el suelo que pisaban, el mismo que ahora pisamos, se han hallado restos arqueológicos considerados Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2005, como en el caso del yacimiento del Tòs Pelat, el más importante de sus características de la comarca de l'Horta. Y además, y por casualidad, en 1920 se encontró fortuitamente el Mosaico de las Nueve Musas, en el paraje del Pouatxo.

Debido a este hallazgo, cuando en 2004 comenzó la ampliación del polígono III de Moncada, la zona donde apareció el mosaico, se delimitó un área que lleva estudiándose desde entonces. Van más de 20 años. El director del Museu Arqueològic Municipal del municipio, Josep Burriel, afirma que tendrán lugar las primeras excavaciones en la zona para poder seguir estudiando el pasado histórico del pueblo.

Hasta ahora, se ha encontrado en el yacimiento una villa romana que data entre los siglos I y III y un camino ibérico de 400 metros en una extensión que supera los 20.000 metros cuadrados en total. En la parcela también se han encontrado restos de zonas urbanas y de almacenaje de material, productos agrícolas y bodegas para el vino, además de una zona donde descansarían los esclavos que trabajaban las tierras en esos tiempos.

Trozo de cerámica encontrado en el yacimiento del Tòs Pelat / Museu Arqueològic Municipal de Moncada

Proyecto para dignificar el patrimonio histórico

La mutinacional Edwards Lifesciences, empresa de innovación cardíaca estructural, está promoviendo junto a la constructora Bertolín un centro de interpretación de la villa romana del Pouatxo. Aunque todavía es una idea sobre el papel, ya se ha presentado un anteproyecto que se presentó al Ayuntamiento de Moncada en 2025 y se espera que finalice en un futuro.

Además, la idea desde el Área Patrimoni Històric del municipio es instalar allí el Mosaico de las Nueve Musas encontrado justamente en ese yacimiento, con el objetivo de dignificarlo. "Nosotros reconocemos que es propiedad del Museo de Bellas Artes, pero ellos lo tienen en un cajón en el que nadie lo ve: nosotros queremos exponerlo y me consta que ellos estarían dispuestos", afirma Burriel.

Visitar Moncada en el siglo IV a.C.

Echando la vista atrás, Moncada cuenta, además, con otro yacimiento ibérico, el Tòs Pelat. La excavación del terreno comenzó en 2002 y se convertió en BIC tan solo dos años después. Cuenta ya con 12 campañas de excavación entre los años 2002 y 2024, las cuales han descubierto 150 metros de su muralla defensiva y la decimotercera comenzará este próximo mes de septiembre.

En su interior cuenta con dos casas completamente excavadas y consolidadas, y otras dos casas en proceso de documentación. El visitante puede hacerse una idea muy exacta de cómo eran las viviendas ibéricas de ese tiempo.

Visita guiada en el Tòs Pelat / Museu Arqueològic Municipal de Moncada

Esta superficie de aproximadamente 3 hectáreas que estuvo ocupada desde el siglo VI a.C. hasta mediados del siglo IV a.C. es actualmente visitable. Está integrado en la Ruta dels Ibers de València, que recorre los yacimientos ibéricos más importantes de las comarcas centrales de la Comunitat Valenciana, y que es un proyecto de la Diputació de Valencia-Museo de Prehistoria.

La concejala de Patrimonio, Anna Gascó, señala la importancia de estos hallazgos y confirma que Moncada es rica en patrimonio histórico. Por ello, el objetivo es promover los restos de su historia y que la gente pueda disfrutar de estos parajes y dar continuidad a una historia que lleva años intentando ser descubierta. Además, el director y arqueólogo municipal enfatiza la importancia de poder explicar el proceso de romanización de la comarca y afirma que es el lugar idílico para explicarlo.

Tòs Pelat en Moncada / Museu Arqueològic Municipal de Moncada

El boom inmobiliario y su convivencia con la arqueología

Por otra parte, el municipio de Moncada es uno de los más afectados por la reactivación de la construcción, debido a su cercanía con la sede de la Universidad CEU Cardenal Herrera, lo que podría suponer un problema para la realización de excavaciones por la apreciación monetaria del terreno. Nada más alejado de la realidad: según parece las propiedades privadas nunca han puesto impedimentos ante el desarrollo de estos proyectos.

Así lo explica Josep Burriel: "La arqueología no es ningún problema para la construcción". Cuenta algunos ejemplos de integración de la ciencia con la construcción como es el caso del Colegio Mayor Tradere en Moncada. "Durante el proceso de construcción se hizo la excavación, no paraliza en absoluto las edificaciones", apunta. Además, señala que estos proyectos están amparados por la ley. "Se documenta todo lo descubierto y se puede incluso integrar en el edificio, al final es positivo para ambas partes", concluye.

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Escasez en las subvenciones

Los proyectos del municipio llevan sin ser financiados por la Generalitat desde 2019, cuando solo se subvencionó la mitad del proyecto. Desde el área del Patrimoni Històric del municipio, afirman que de las doce excavaciones realizadas en el yacimiento, las tres últimas han sido financiadas íntegramente por el Ayuntamiento de Moncada. Además, según las resoluciones de la Generalitat Valenciana para 2026, el proyecto fechado para septiembre quedará también fuera del plan por insuficiencia presupuestaria.