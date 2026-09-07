Muñoz se erige en el ariete mediático de Morant ante una larga precampaña

Al portavoz de un grupo parlamentario en las Corts se le conoce oficialmente como 'síndic'. La palabra proviene de la tradición histórica de los síndicos medievales, figuras que representaban a las cofradías, gremios o municipios ante las antiguas instituciones y Cortes del Reino de Valencia. Sin embargo, rara vez alguien fuera de los límites de la Comunitat Valenciana utiliza ese cargo, y eso que en los últimos días uno de los que ocupa esta responsabilidad en el parlamento valenciano, el del PSPV, José Muñoz, ha ganado presencia en Madrid en un ámbito muy concreto: las tertulias televisivas.

Muñoz se está convirtiendo en un habitual de los programas de actualidad política estatal de la pequeña pantalla. Lo que empezó con conexiones sobre cuestiones puntuales por la dana y los descubrimientos en torno a la agenda de Carlos Mazón en su controvertido 29-O ha acabado derivando en una presencia constante y sobre un importante abanico de temas que van mucho más allá de la relación con su cargo parlamentario, convirtiéndose en uno de los rostros que defiende las posiciones del PSOE y el Gobierno central.

La última semana es un buen ejemplo de ello. Muñoz estuvo en el plató del programa 'Todo es mentira' el jueves por la tarde y por la noche acudió a 'El Objetivo' siendo la voz de los socialistas en una jornada clave: tras la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para explicar la crisis de Ceuta. En ambos programas ejerció de acicate de los argumentos del presidente del Gobierno, destacando que en su intervención había sido "claro", reivindicando que su posición respecto a Marruecos ha estado marcada "por la diplomacia" y defendiendo que para tomar una postura contraria clara frente al país vecino hacen falta "certezas sólidas".

El síndic del PSPV, Jose Muñoz, interviene en El Objetivo, este jueves. / Levante-EMV

La exposición de la última semana para hablar del gran tema del verano a nivel político en las televisiones estatales no es nueva, aunque casi siempre han tenido como hilo conductor momentos de crisis del partido y, por ende, del Gobirno. Si con las cuestiones relacionadas con Mazón por la dana era uno de los habituales para unirse a conexiones desde las Corts, el estallido del caso de José Luis Rodríguez Zapatero le dio un paso más.

"Siempre dice que sí"

"Siempre dice que sí", señalan fuentes de una de las productoras sobre el dirigente del PSPV. Esa disponibilidad la destacan sobre todo en los momentos complicados de la formación, cuando era difícil encontrar a alguien para "dar la cara". De ahí que se le hubiera visto en el plató de laSextaXplica, en 'Todo es mentira' presentado por Risto Mejide (Cuatro) o en 'En boca de todos' (Cuatro) defendiendo los postulados del PSOE pese a que no tiene cargo en la ejecutiva federal ni en ningún puesto de ámbito estatal.

Su situación es similar a la de Joan Baldoví, síndic de Compromís, que sin puesto alguno a nivel estatal tiene acceso propio a la ventana de las televisiones estatales. Con una diferencia: el valencianista sí estuvo 11 años en el Congreso, y Muñoz lo más cerca que ha estado de un puesto estatal fue en la gestora que constituyó en Ferraz tras el primer descabalgamiento de Pedro Sánchez en 2016. Entonces tenía 31 años, era líder de Joves Socialistes y se había estrenado como diputado en las Corts meses antes. Aún le quedaba un año para ser secretario de Organización del PSPV con Ximo Puig y siete años para ser designado síndic en las Corts.

Precisamente, la 'rivalidad' con Baldoví en las Corts como voz de la oposición (uno de los perfiles más batalladores y con el que mantiene una buena relación) le dificultaron sus primeros pasos como síndic, donde llegó tras dos legislaturas como portavoz de Hacienda y sustituyendo a Rebeca Torró, nombrada entonces secretaria de Estado de Industria. Esta situación inicial ha quedado atrás y Muñoz se ha ganado su hueco. "Hay que ocupar espacios", señalan fuentes cercanas al portavoz socialista, que niegan que exista una "estrategia" de promoción personal.

De hecho, todo se realiza en sintonía con el partido, incluso es la formación a nivel federal la que ha visto en él un perfil nuevo que potenciar y le propone para acudir a algunos programas, como se ha visto con el caso de Ceuta. No siempre es posible, pero Muñoz trata de aprovechar para introducir alguna cuña valenciana, convirtiéndose en un ariete de Diana Morant en espacios donde quizás no podría llegar por su perfil más institucional.

Valencianos en Madrid

Ante la batalla electoral de 2027, Morant va a contar con un complemento más. Muñoz se une así al ramillete de dirigentes socialistas valencianos con más cuota de pantalla, como el ministro de Hacienda, Arcadi España, la delegada del Gobierno y número cuatro del PSOE, Pilar Bernabé, que ha tenido también mucha presencia televisiva en espacios de TVE en el último año y medio, o Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE.

Al margen de la contribución a la trinchera socialista en estas apariciones, el entorno del síndic admite que se nota el impacto mediático de la televisión. Esta 'popularidad' televisiva, además, le llega en un momento oportuno: la configuración de las listas para las elecciones autonómicas de 2027, en las que podría revalidar un escaño que ocupa desde 2015. Antes de ello, no obstante, ya ha contado con un incremento de responsabilidades interno: Morant le ha designado nuevo coordinador de Comunicación de la federación.

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Muñoz tiene un intenso otoño por delante: en el Debate de Política General deberá llevar a la cámara el mensaje de Morant, que no tiene escaño. Luego vendrá una larga campaña electoral. El camino más lógico sería que se mantuviera en la lista para las Corts en una concurrida circunscripción de Valencia. En 2023 ocupó la novena plaza, en una papeleta en que estaban Ximo Puig, Arcadi España o el exconseller de Sanidad, Miguel Mínguez y a las que no irán en 2027. Lo lógico sería concurrir en un puesto más alto, aunque hay quien ha insinuado su nombre en una eventual aventura en el Congreso de los Diputados, algo poco probable. De momento, donde tiene el 'escaño' asegurado es en el parlamento televisivo.