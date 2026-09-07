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Noche infernal en Dénia: 33 grados de madrugada y temperaturas tórridas en el resto del litoral valenciano

Las ciudades de València y Castelló de la Plana han registrado 28 grados y Alicante 27ºC, según datos de Avamet

Valencia. VLC. Calor nocturno en Valencia

Valencia. VLC. Calor nocturno en Valencia / Germán Caballero

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Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

Dénia ha sufrido ests madrugada de domingo a lunes una noche infernal, con mínimas por encima de los 30 grados, y un registro de 33 grados a las 2 de la madrugada. Las altas temperaturas se han hecho notar también en prácticamente todo del litoral valenciano, con mínimas superiores a los 25 grados, en lo que ha sido una nueva noche tórrida o ecuatorial.

Según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorólogos (Avamet), a las 2 de la madrugada Dénia registraba 33 grados, mientras que en Peñíscola, Corbera, Busot y Costur los termómetros marcaban 29 grados.

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En la ciudad de València y en la de Castellón, así como en el municipio alicantino de Penáguila se han registrado 28 grados a esa misma hora. En Alicante, Torrevieja, Alcoi, Oliva y Onda 27ºC; en Xàtiva, Otos y Castellfort (a 1.200 metros de altitud) 26 grados; y en Elx, Biar, Gestalgar, Sacañet y Dos aguas 25ºC.

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