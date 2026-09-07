Ortí: "Vamos aplicar los acuerdos, pero también tenemos objetivos propios y los llevaremos adelante"

"Esta Conselleria va a aplicar los acuerdos, porque esta Conselleria tiene palabra", ha asegurado la consellera de Educación, Carmen Ortí, sobre los pactos parciales alcanzados con algunos sindicatos a finales del curso pasado en el marco de la negociación para parar la huelga indefinida ahora suspendida. Aplicará los acuerdos, dice, pero tiene una agenda propia. La consellera ha añadido que el departamento también cuenta con “objetivos propios” que se llevarán adelante si no es posible pactarlos con las organizaciones sindicales, al considerar que la prioridad es “garantizar una educación pública de calidad”.

Punto y final, por tanto, al menos de momento, a la negociación extraordinaria y a las maratonianas reuniones sobre cada bloque reivindicativo. Durante la rueda de prensa de inicio de curso, Ortí ha afirmado que las negociaciones continuarán en las mesas sectoriales que funcionan de manera ordinaria. Así ha sido durante el mes de julio, ha añadido. "Durante las mesas de negociación que se llevaron a cabo en el mes de julio se llegaron a concretar bastantes acuerdos", ha dicho.

“Cada vez estamos un poco más cerca de poder acordar determinadas cuestiones con las organizaciones sindicales”, ha señalado Ortí, aunque ha lamentado que haya asuntos que resulten especialmente difíciles de consensuar y que cuestiones "puntuales" terminen bloqueando el conjunto de los acuerdos. "Sí que es verdad que finalmente nos encontramos con que hay determinados asuntos que parecen imposibles de negociar. Y, a pesar de que hemos avanzado en muchísimas cuestiones, por una cuestión puntual finalmente no se cierran los acuerdos", ha dicho.

¿En qué escenario negociador comienza el curso? La consellera cree que, por la parte sindical, no hay intención de negociar. "La hoja de ruta que, a lo largo de todo el verano, los sindicatos han estado trasladando es clara. Intersindical ha establecido claramente que va a continuar con las movilizaciones. La huelga está suspendida, pero no desconvocada", ha dicho. A su juicio, eso implica que "no tienen intención de negociar".

La consellera Carmen Ortí en la rueda de prensa de inicio de curso / Miguel Ángel Montesinos

Durante las mesas de finales del curso pasado, ha denunciado además, "el documento de la Conselleria, que empezó con un folio, no paró de crecer y crecer con cuestiones que se habían aceptado y con propuestas realizadas por los sindicatos que habían sido incorporadas", mientras que las peticiones de los sindicatos "no hacían más que crecer y crecer". "Cuanto más se prolongaba la negociación, más cuestiones había sobre la mesa", ha añadido.

"Así es muy difícil que haya puntos de encuentro fácilmente. Cuando una parte únicamente incrementa sus peticiones y pide, pero no demuestra capacidad para acordar y encontrar términos medios, la verdad es que resulta bastante difícil", ha dicho. "Nuestra postura, como no puede ser de otra manera, está abierta al diálogo y a la negociación, recordando siempre que, en una negociación, ambas partes tienen que ceder y no imponer", ha zanjado.

Los servicios mínimos

Y en referencia al recurso estimado por la Fiscalía y presentado por el Consejo Sindical Obrero (CSO) que pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) la nulidad de parte de los servicios mínimos decretados por el Consell durante la protesta docente, la responsable de Educación también ha defendido que estos servicios mínimos fueran en muchos casos del 100% "para garantizar determinadas evaluaciones, titulaciones y pruebas académicas".

“Nuestros alumnos no podían quedarse sin ser evaluados”, ha señalado. Según ha argumentado, una falta de evaluación "podía limitar la continuidad de sus estudios y su capacidad para concurrir en igualdad de condiciones con compañeros de otras comunidades autónomas".

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La consellera ha mencionado específicamente las pruebas PAU, así como las evaluaciones vinculadas a promociones finalistas y procesos de titulación. “Los alumnos son los últimos que tienen que sufrir las consecuencias de una situación de discrepancia”, ha afirmado. Y ha defendido además que la Conselleria actuaría de la misma manera si volviera a producirse una situación similar. “Lo volveríamos a hacer, porque no sería lógico que nuestros alumnos y alumnas no hubiesen podido participar en las pruebas PAU”, ha concluido.