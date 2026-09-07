Podem abre su proceso de primarias a la Generalitat con la incógnita de la confluencia

Movimiento en la izquierda de cara a las elecciones a la Generalitat Valenciana. Con la posibilidad de una candidatura unitaria de los partidos a la izquierda del PSPV todavía en el aire, Podem ha comenzado esta semana su proceso de primarias para designar a sus candidatos y ya aparece un nombre encima de la mesa: el de la coordinadora autonómica María Teresa Pérez que ha anunciado este lunes su decisión de presentarse.

Pérez, ex directora general del Instituto de la Juventud (Injuve) cuando los morados estaban en el Gobierno de España, lidera la federación valenciana desde febrero de 2024, cuando el partido se quedó sin representación en las Corts al no reunir los votos suficientes en su coalición con Esquerra Unida. Se le considera una persona muy próxima a la dirección del partido en Madrid y al tándem Ione Belarra-Irene Montero, principales referentes de la marca.

Así, según ha explicado en un vídeo en redes sociales, se presenta para "disputar el futuro del País Valencià" y ha remarcado que el objetivo debe ser "darlo todo, decantar la balanza" en la próxima cita electoral y "volver a ganar". Asimismo, asegura que existe una mayoría valenciana que sabe plantar cara ante cada injusticia, que lo ha demostrado ante la dana , defendiendo la educación pública, la sanidad o el territorio.

"¿Seremos capaces de convertir toda esa fuerza en alternativa política? Yo lo tengo claro, no hemos venido a resignarnos ni a contemplar como gobierna la derecha. Hemos venido a disputar el futuro del País Valencià, pero no lo haremos solos, lo haremos juntos", ha afirmado. He ahí la duda: de cuántas formaciones estará compuesta la candidatura en la que esté integrado Podem, es decir, si habrá o no una papeleta que logre reunir a todos los partidos a la izquierda del PSPV.

De momento, en su vídeo de presentación, ha dejado un sutil mensaje respecto a la unidad al mencionar la victoria que recuperó la Generalitat para las izquierdas tras casi 25 años de gobiernos del PP y asegurar que "lo tenemos que volver a hacer, solo necesitamos el impulso necesario, el impulso de todas y de todos". Falta ver si ese llamamiento acaba conjugándose en un pacto con Compromís, Esquerra Unida y hasta Sumar o ERPV.

"Cuatro papeletas"

En caso de darse, el paso de Pérez significaría que es uno de los nombres que podrían estar en una hipotética negociación entre partidos para cuadrar las listas electorales a las Corts. En este sentido, la ex directora general del Injuve es natural de Petrer por lo que su nombre podría figurar en la papeleta de Alicante; no obstante, para llegar a ese reparto todavía tienen que pasar unas cuantas fases, la primera, la propia voluntad de todos los actores de concurrir juntos.

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El síndic de Compromís y quien apunta a ser el candidato, Joan Baldoví, ya abrió la puerta a esta posibilidad la semana pasada cuando expresó que en la batalla electoral valenciana debe haber "cuatro papeletas" y apeló a lograr un pacto que satisfaga a todos los actores para "maximizar y optimizar todos los votos" del espacio progresista. En su formación todavía no hay un pronunciamiento oficial, con algunas dudas en Més, el ala más nacionalista.