La protesta contra Mazón por la dana se muda a Alicante
Será la primera vez que la marcha salga de la provincia de Valencia
La concentración convocada por entidades sociales bajo el lema 'Mazón a presó', en contra del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, saldrá por primera vez de la provincia de Valencia y se celebrará el próximo 26 de septiembre en Alicante, un mes antes del segundo aniversario de la tragedia.
El acto de protesta contará, según está previsto, con la presencia e intervenciones de las asociaciones de víctimas de las riadas, que dejaron 232 personas fallecidas en la provincia de Valencia. La concentración será a las 18.00 horas en la Casa de las Brujas, donde está ubicada la sede del Consell en la capital alicantina.
La concentración de septiembre se desarrollará cuando se conmemoran 23 meses de la dana, a las puertas del segundo aniversario de la tragedia, y después de haber pasado ya, además de por la ciudad de València, por enclaves que están considerados la zona cero de las inundaciones, como es el caso de Paiporta o Benetússer.
La última protesta contra Mazón se celebró el pasado 29 de agosto en la Plaza de la Virgen de València. En ella, se volvió a reclamar no aplicar el aforamiento al que fuera jefe del Consell en el momento de la dana porque "el derecho de las víctimas tiene que estar por encima" de ello.
Los asistentes a dicha concentración lanzaron 22 preguntas, las mismas que los meses que hasta entonces han pasado desde el 29 de octubre de 2024. Entre ellas, cuestiones como qué ha cambiado para que no vuelva a pasar una situación similar o si una alerta llegaría "a tiempo" en la actualidad.
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