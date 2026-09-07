STAS - Intersindical denuncia a Vaersa por 'esquirolaje' durante la huelga de prevención de incendios

La huelga del personal de prevención de incendios no se saldó como esperaban. La falta de respuestas por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, con el conseller Vicente Martínez Mus al frente, provocó que el Sindicat de treballadors i treballadores de les Administracions Públiques i els serveis del País Valencià - Intersindical (STAS - Intersindical) convocaran una huelga los pasados 30 y 31 de agosto. Ahora, poco más de una semana después, el sindicato ha denunciado a Vaersa, empresa valenciana que se encarga de la sostenibilidad medioambiental, ante la Inspección de Trabajo por la práctica del 'esquirolaje' durante los días de parón al utilizar al "personal adscrito a los servicios mínimos para cubrir puestos de trabajadores que secundaron la huelga", según han afirmado en un comunicado.

Primera jornada de protesta del personal de prevención de incendios frente a la Generalitat / Fernando Bustamante

Según ha denunciado la organización sindical, durante la primera jornada de la huelga, el domingo 30, la empresa habría dado la orden de "desdoblar unidades motobomba incluídas en los servicios mínimos". Habitualmente, este tipo de servicios se suele realizar con dos trabajadores a bordo de estas, una doble función que en este caso cambió para tratar de cubrir el puesto de otros trabajadores que sí estaban ejerciendo su derecho a huelga. A la denuncia, STAS - Intersindical ha añadido el desplazamiento de unidades a observatorios forestales por el mismo motivo.

La denuncia ha solicitado a la Inspección de Trabajo que pida a la empresa la memoria de trabajo inicial y el realizado finalmente durante el periodo en el que la mayoría de empleados, cerca de 350, luchaban por reunirse con conselleria para lograr estabilidad laboral, una ampliación de los periodos de contratación y un reconocimiento en las labores que desempeñan a diario. El sindicato ha argumentado que considera "especialmente grave que una empresa pública pueda haber utilizado personal destinado a servicios mínimos para reducir la incidencia efectiva de una huelga" y que haya sido capaz de vulnerar la Constitución.

Noticias relacionadas

"Es duro tener que pedir. Más duro, trabajar y no poder vivir"

El próximo 11 de septiembre, el personal de prevención de incendios volverá a acudir frente a Les Corts Valencianes bajo el lema "Es duro tener que pedir. Más duro, trabajar y no poder vivir" para solicitar limosna a los diputados valencianos como forma de denunciar la situación de precariedad laboral y el "abandono institucional" que atraviesan los trabajadores. Así mismo, el sindicato ha afirmado que las protestas seguirán hasta que Vaersa y la Generalitat Valenciana ofrezcan soluciones reales ante su situación.