Trabajadores del corcho: "No podremos volver a sacar corcho hasta dentro de 45 años"

El incendio extinguido el pasado jueves 3 en la Serra d'Espadà ha provocado numerosas dificultades para los trabajadores del sector primario. Desde que comenzó el pasado 25 de julio, no han sido días fáciles para aquellos vecinos que viven del monte, entre los que se encuentran los trabajadores de la industria del corcho, una de esas profesiones que han visto cómo su lugar de trabajo corría peligro. Una herida que tardará en sanar y que deja una cicatriz de ceniza de más de 9.000 hectáreas y 82 kilómetros.

El alcornocal de la sierra más extensa de la Comunitat Valenciana lleva produciendo corcho desde el siglo XVI hasta hoy en día, pero el incendio ha significado un corte profundo para la industria. Adolfo Miravet, director de Espadán Corks y presidente de la Asociación de Silvicultores de la Comunitat Valenciana, explica que para retirar la primera capa, ahora que se ha apagado el fuego, habrá que esperar mínimo ocho años, y para recoger la segunda trece o catorce años más. Más de dos décadas para conseguir dos tiras que no sirven de nada, pues estará quemada o será muy delgada. "Hay que hacerles podas y dar forma con el tronco. Con suerte, a la tercera cosecha sacaremos algo, pero no podremos volver a sacar corcho hasta dentro de 45 años", comenta.

Una experiencia casi para olvidar para aquellos que se han criado en el monte, cerca de la Serra d'Espadà, que cambiarán, más por obligación que por voluntad, el verde de la naturaleza por el negro y el gris de las cenizas. "Nosotros comemos de este bosque y está todo quemado. Llevo desde los catorce años viniendo con mi padre a trabajar. Me han dicho que cuando todo pase que no lo lleve, que lo voy a matar", asegura el empresario. Durante generaciones, la sierra ha concentrado buena parte de la actividad forestal que ha proporcionado ingresos a propietarios, trabajadores y pequeñas empresas, una situación que tardará en volver a aparecer

Una cuarta parte de los alcornocales en llamas

La producción, por suerte, no está totalmente perdida. Del total de zona de alcornocales, una de las mayores del país, aún se mantienen en pie alrededor de tres cuartas partes, un motivo de optimismo para la industria que sigue teniendo la posibilidad de mantener su producción pese a la quema de una parte de los árboles que suministraban su materia prima. Se dará el caso de la empresa que se vea obligada a importar su material desde fuera, pero no será la norma, principalmente por el escaso uso que se le da al corcho valenciano.

DEMOSTRACION DE LA RECOGIDA DEL COCHO DE LOS ALCORNOQUES DE LA SIERRA DE ESPADAN / S PACO POYATO

La fabricación de tapones es el uso más común del corcho extraído de los alcornocales de la Serra d'Espadà. Bodegas de Requena y Utiel utilizan los tapones naturales de cara al embotellamiento del vino que producen. Sin embargo, la bajada de la producción enológica ha provocado que también descendiera la producción al no haber una demanda real que necesite de los tapones. Para el resto de usos no compensa utilizar el corcho de la Comunitat Valenciana, que es más caro y más difícil de elaborar. "Solo se usa para tapones, no hay otro valor añadido. Se puede usar para decorar, pero en otros países es mucho más barato", relata el director de Espadán Corks.

La restauración de la sierra sin los trabajadores

Ahora que el incendio ya se ha declarado extinto, todo pasará por la recomposición. Las organizaciones buscarán ser ellos quienes cojan los mandos de la reforestación, una solución que no gusta a Miravet, que también ve como las exigencias burocráticas cada vez son más duras con los trabajadores agrícolas. "Tenemos que pensar las ayudas tres años antes y adelantar el dinero. Luego intentas cortar un pino y si alguien te denuncia tienes que parar, por mucho que tenga las licencias", expresa.

Noticias relacionadas

Paisaje quemado en el parque natural del Valle de Iruelas en Burgohondo (Ávila), donde se han quemado unas 45.000 hectáreas. / RAÚL SANCHIDRIÁN / EFE

El problema se viene alargando desde hace años. Cada vez hay mas restricciones y se quieren tomar medidas sin tener en cuenta los conocimientos y las actuaciones de los trabajadores del campo. "Hablan de la teoría de las sucesiones climáticas que luego acaba en ceniza. Hay que proteger más el alcornoque", detalla. Ahora, con las actuaciones de regreso de la biomasa, el presidente de la Asociación de Silvicultores busca que deleguen en ellos, en los que más conocen el terreno, trabajadores que pueden aprovechar el doctorado de la experiencia con el objetivo de velar por la biodiversidad que existe en la Sierra de Espadán.