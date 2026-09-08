Aviso naranja por tormentas con granizo y fuertes rachas de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana

El tiempo dará un giro este miércoles, 9 de septiembre, en la Comunitat Valenciana. Tras varias jornadas marcadas por las altas temperaturas, la inestabilidad ganará protagonismo y gran parte del territorio valenciano notará un descenso en las temperaturas que incluso, podrían dejar lluvias y tormentas potencialmente intensas en el litoral norte de Alicante.

Hasta 40 litros en una hora

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la zona estará en riesgo importante por precipitaciones desde las 14:00 hasta las 23:59 horas del miércoles 9 de septiembre. El episodio más intenso podrá dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una sola hora.

La situación será especialmente complicada por el carácter tormentoso de las precipitaciones. Las tormentas podrán ir acompañadas de granizo grande y rachas de viento muy fuertes, por lo que el episodio puede generar problemas puntuales en carreteras, calles y zonas próximas a cauces.

Del calor a las tormentas

El cambio supone un giro importante respecto al inicio de semana. El calor todavía será protagonista durante este martes, con temperaturas que podrán alcanzar los 40 grados en algunos puntos del interior de Valencia, pero el escenario comenzará a cambiar a partir del miércoles.

La entrada de mayor inestabilidad traerá consigo lluvias, tormentas y un descenso de las temperaturas, especialmente en las zonas donde las precipitaciones sean más persistentes.

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En el litoral norte de Alicante, la atención estará puesta especialmente en la evolución de las tormentas durante la tarde y primeras horas de la noche, cuando podrán registrarse los episodios de mayor intensidad.