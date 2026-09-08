Vaivén
Compromís celebra el Día de Asturies con el 'bautizo' de un nuevo partido
Hay un nuevo partido de izquierdas en el tablero político español. Se trata de Somos Asturies, una nueva formación regionalista surgida en el Principado, que apela a la "soberanía social de la ciudadanía asturiana" y que ha tenido su 'bautizo' como nueva formación política este martes en Gijón, aprovechando el Día de Asturias. En esa puesta de largo ha estado Compromís, representado por la portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, sumándose así a otros partidos de la izquierda periférica como los Comuns, BNG o Bildu.
Robles ha participado en el acto de estreno del partido interviniendo en la mesa redonda "¿Cómo paramos la rueda? Ferramientes pa combatir la depredación de los nusos territorios". Junto a ella ha estado Jess González, de Comuns; Paulu Lobete, de Cantabristas; Rufino Fernández, de Verdes Equo Asturies; y Covadonga Tomé, quien dirige el proyecto de implantación de Somos Asturies.
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