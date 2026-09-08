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El Consell aprueba un día antes del inicio de curso la subida de sueldo al profesorado

El ejecutivo autonómico trata de lanzar un guiño al profesorado al ratificar el acuerdo firmado por la conselleria con dos sindicatos

Juanfran Pérez Llorca preside el pleno del Consell extraordinario, este martes.

Juanfran Pérez Llorca preside el pleno del Consell extraordinario, este martes. / Levante-EMV

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Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

A menos de 24 horas de que las puertas de colegios e institutos vuelvan a llenarse de familias despidiéndose y alumnos con mochilas a cuestas dejando atrás el verano, el pleno del Consell se reunía en el Palau de la Generalitat en una sesión extraordinaria para "ratificar" el acuerdo que alcanzó la Conselleria de Educación con los sindicatos Anpe y CSIF durante el mes de mayo para subir que la subida de sueldo al profesorado acordada se pueda llevar a cabo este mes de septiembre.

Así lo ha informado el portavoz del ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, quien ha asegurado que en la primera nómina del mes de septiembre ya se incorporará esta primera fase de estos acuerdos con un aumento de 75 euros con "efecto retroactivo desde el pasado martes 1 de septiembre". Los siguientes 75 euros tendrán lugar el 1 de enero del próximo año y el 1 de enero de 2028 serán otros 50 euros adicionales, ha recordado Barrachina.

Barrachina ha agradecido el trabajo de la Conselleria de Hacienda y su responsable de Presupuestos por poder haber activado la partida necesaria para que la nómina de septiembre ya contenga la subida de sueldo pactada por Educación y dos sindicatos minoritarios en mayo, durante la huelga indefinida de la que desde entonces se desmarcaron CSIF y Anpe, mientras que los mayoritarios Stepv, CCOO PV y UGT PV han mantenido hasta la actualidad, aunque suspendida desde el 11 de junio hasta ahora.

"Esta Conselleria va a aplicar los acuerdos, porque esta Conselleria tiene palabra", dijo el lunes en la rueda de prensa de presentación de los datos del inicio de curso la titular de Educación, Carmen Ortí, y un día después el pleno del Consell lo ha corroborado con un pleno extraordinario con el que el ejecutivo busca un inicio de curso calmado con los docentes. "Había que hacerlo con toda urgencia para que se hagan efectivos estos pagos", ha justificado el conseller.

En este sentido, tras trasladar "todo el respeto a cualquier movilización que quieran convocar nuestros profesores", ha defendido que el actual gobierno valenciano es el que "mayor esfuerzo" ha hecho por sus docentes tanto "salarialmente" como en número de plantilla.El curso empezará este miércoles con la huelga indefinida suspendida, que no desconvocada, y previsión de movilizaciones. De hecho, este mismo sábado habrá manifestaciones para continuar con las reivindicaciones que según los sindicatos la Conselleria de Educación no ha solucionado.

"Imposibles de negociar"

Ortí explicó en su comparecencia del lunes que sentía que cada vez estaba "un poco más cerca de poder acordar determinadas cuestiones con las organizaciones sindicales”, aunque lamentó que haya asuntos que resulten especialmente difíciles de consensuar y que cuestiones "puntuales" terminen bloqueando el conjunto de lo acuerdos. "Sí que es verdad que finalmente nos encontramos con que hay determinados asuntos que parecen imposibles de negociar. Y, a pesar de que hemos avanzado en muchísimas cuestiones, por una cuestión puntual finalmente no se cierran los acuerdos", indicó.

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Con todo ello, la titular de Educación dejó caer que por la parte sindical no hay intención de negociar. "La hoja de ruta que, a lo largo de todo el verano, los sindicatos han estado trasladando es clara. Intersindical ha establecido claramente que va a continuar con las movilizaciones. La huelga está suspendida, pero no desconvocada", aseguró. A su juicio, eso implica que "no tienen intención de negociar".

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