La izquierda carga contra los "incumplimientos" de Educación al profesorado ante el inicio de curso

Prácticamente a la vez que la conselleria de Educación, Carmen Ortí, daba la habitual comparecencia para ofrecer los datos del inicio de curso (aulas, alumnado, centros disponibles...), PSPV y Compromís hicieron de sus intervenciones una crítica duran entre el apoyo que muestran a la comunidad educativa, y sobre todo al profesorado, frente al ejecutivo autonómico, del que han criticado sus "incumplimientos" y falta de soluciones ante la huelga con la que se finalizó en junio y que sigue todavía latente, en hibernación, y protestas en el horizonte.

Tampoco habrá que esperar mucho. Este mismo sábado hay ya convocada una manifestación a la que las dos formaciones le han trasladado su respaldo. Los socialistas, ha asegurado su líder, Diana Morant, estarán en la convocatoria porque, según ha explicado, "empieza el curso tal y como acabó o incluso peor", citando entre otras cuestiones que el plan de climatización comprometido por el Consell es ofrecer "cinco ventiladores más" a cada colegio "y eso no soluciona para nada las reivindicacionse de la comunidad educativa".

Balance similar al que realiza Compromís que también estará en las manifestaciones del sábado. En este sentido, su síndic en las Corts, Joan Baldoví, ha criticado que el nuevo arranque "como acabó" el anterior, "es decir, con un problema que la Conselleria no ha sabido resolver, un problema que aún está abierto", en referencia a esa huelga educativa suspendida, que no desconvocada.

La líder del PSPV, Diana Morant, comparece en una rueda de prensa, en una imagen de archivo. / Rober Solsona/ Europa Press

No obstante, los valencianistas han puesto sobre la mesa un nuevo problema para el profesorado tras la aprobación de la ley de Acompañamiento a finales de junio: la posibilidad de que la Inspección educativa abra un expediente a los docentes si reciben quejas por vulnerar la "neutralidad ideológica". Así, a este respecto, la coalición ha anunciado la apertura de un canal para que los profesores puedan denunciar este "acoso" de la que llama "policía ideológica implantada por el Consell" en los centros con el propósito de atender a los docentes que se puedan sentir "perseguidos".

Con ello, el portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, ha prometido que la coalición estará "del lado profesorado". "Nos podrán hacer llegar cualquier persecución", ha indicado, al tiempo que ha denunciado que, con la nueva normativa, la Conselleria podrá abrir "un expediente automáticamente, es decir, un de oficio, sin consultar absolutamente nada". De hecho, ha deslizado que esta medida no afecta únicamente a la escuela pública, dado que, por ejemplo, en base a dicha norma, estaría prohibido "el nombre de las escuelas religiosas concertadas".

Un "jaleo"

"Creo que el PP y Vox no han baremado el efecto de esta ley, porque, evidentemente, si no se puede colgar un cartel de igualdad LGTBI en un centro escolar, evidentemente tampoco uno religioso", ha deslizado. Por tanto, ha denunciado que las modificaciones introducidas en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026 lo que provocan es un "jaleo, un problema, una persecución, de un lado a otro, absolutamente injustificable" a su juicio.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, y el diputado autonómico Gerard Fullana, en una sesión en las Corts. / José Cuéllar/Corts Valencianes

Paralelamente, Fullana ha criticado que ninguna de las "promesas" de la consellera de Educación a los sindicatos se ha cumplido y ha incidido en que no se ha producido "ningún proceso de negociación creíble, empezando por el sueldo en este 2026". "La Conselleria hará caja con la huelga, es decir, se han ahorrado ya 55 millones de euros y la subida mínima salarial implica unos 21. Por lo tanto, van a ganar 35 millones de euros con la huelga", ha aseverado.

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En esos incumplimientos también ha hecho hincapié el portavoz de Educación del PSPV, José Luis Lorenz, que ha afeado que no ha habido "ni un solo avance" para mejorar la educación pública y advierte de que las familias afrontan un nuevo curso con las ratios sin bajar, el profesorado sin aumentar y el personal para el alumnado con necesidades educativas especiales sin resolver. Es más, ha recordado que el regreso del curso se hará con temperaturas aún muy altas y sin solución para la climatización de los recintos.