Mompó vuelve a cargar contra Diana Morant: “A política se viene llorado”

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, vuelve a la carga. El dirigente popular ha pedido disculpas por el tuit dirigido a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, en el que la calificó de ‘llepaculs’ —‘lameculos’— del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le espetó “No vales para nada”, pero no lo ha hecho con ella sino con una disculpa dirigida “a la sociedad en general” y volviendo a arremeter contra la ministra socialista para pedirle que “deje de hacerse la víctima”: “A política se viene llorado”, le ha dicho el presidente de la corporación provincial que ha negado machismo en sus exabruptos.

Mompó se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación, al ser preguntado por este tuit, tras participar en un encuentro con 18 municipios para promocionar el ‘esmorzar’ ante prestigiosos chefs europeos. El presidente de la corporación provincial y del PP provincial ha afirmado que cuando mandó el tuit era “consciente” de lo que estaba haciendo, pero ha pedido disculpas “a la sociedad en general” porque “hay que crear un clima más moderado”. “Es un comentario que yo creo que no es para sentirse orgulloso ni para sacar pecho pero tampoco para avergonzarse ni para poner el grito en el cielo”, ha agregado. También ha aclarado que la expresión que usó es “muy nuestra” y que, tal vez, traducida, “agarra más dimensión”.

En esta línea, ha indicado: “Nos podemos equivocar, pedir disculpas. En este caso mi tuit puede ser más contundente a lo mejor y acepto la crítica, pero para mí nada tiene que ver con el tema del machismo”.

Mompó ha subrayado: “Yo no soy una persona machista”. Ha defendido que desde la Diputación intenta combatir la violencia contra las mujeres y ha advertido de que, a su juicio, “un flaco favor hacemos a las mujeres si banalizamos ese problema”. También ha criticado lo que considera “‘performances’ políticas” en torno a la polémica.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, en una reunión del Cecopi tras la dana del 29-O de 2024 con el entonces president, Carlos Mazón, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé / Levante-EMV

Se justifica: Me trataba de homicida

El dirigente popular ha contextualizado que su comentario se produjo después de unas declaraciones de Morant en las que, según él, “poco menos que me tachaba de homicida” en relación con su gestión durante la dana del 29 de octubre de 2024. La polémica comenzó después de que Morant criticara a Mompó por la actuación de la Diputación durante aquella jornada. La ministra sostuvo que la institución provincial había avisado a sus trabajadores y suspendido actividades ante el riesgo de la dana, mientras que acusó a su presidente de haber advertido únicamente a su entorno y no al conjunto de los valencianos.

Mompó respondió el pasado 4 de septiembre en X con un mensaje en el que llamó a Morant “la llepaculs de Sánchez” y aseguró: “No vales para nada, así de claro”. El PSPV calificó entonces el ataque de machista y exigió disculpas.

Morant aseguró posteriormente que no quería una disculpa del presidente de la Diputación, sino “responsabilidades”, y calificó el episodio de “agresión machista”, al tiempo que alertó del peligro de normalizar el insulto en política.

Este martes, Mompó ha insistido en desvincular sus palabras del machismo. “Igual que me parece muy grave banalizar la violencia machista, me parece igual de grave, o más, banalizar a las víctimas de la dana”, ha afirmado.

El presidente de la Diputación ha reivindicado además que fue uno de los “pocos” políticos que estuvo sobre el terreno durante la catástrofe. “Estaba en el territorio, visitando los pueblos, intentando ayudar a todas las personas que sufrían esa desgracia. Ella —Morant— no estaba”, ha sostenido.

La ministra de Ciencia y candidata socialista a la Generalitat, Diana Morant / Levante-EMV

“Ni ella ni muchas de las compañeras que salen ahora a ponerse delante de las cámaras dando lástima. Y ellas sí que tenían obligación y competencia para estar. Yo no”, ha añadido. Por este motivo, ha pedido a Morant que “ya está bien de hacerse la víctima” y ha rematado: “A la política se viene llorado y a trabajar”.

Noticias relacionadas

Mompó ha defendido que “una crítica a una mujer no siempre tiene que ser machista” y ha pedido a Morant y al conjunto del PSOE, independientemente de si son hombres o mujeres, que “se pongan a trabajar”. Finalmente, ha reclamado a la ministra que explique “por qué tardó dos días en venir a Valencia” tras la dana, por qué, según su versión, esperó a Pedro Sánchez para desplazarse y “por qué no ha dado la cara” durante la gestión de la catástrofe.