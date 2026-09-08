Un fallecido en un accidente entre un coche y un camión en Alcalà de Xivert

Un hombre de 84 años ha fallecido este martes en un accidente de tráfico ocurrido en la N-340, a la altura de Alcalà de Xivert, en un nuevo siniestro mortal en esa carretera en Castellón.

El incidente, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, se ha producido a las 13.25 horas en el kilómetro 1018 de la carretera nacional, a muy poca distancia del puente que cruza con la AP-7. Allí, un turismo y un camión han chocado frontalmente, por causas que se desconocen.

Mapa que muestra la localización del accidente.

A consecuencia del impacto, el coche ha quedado empotrado en la parte inferior del camión y ha provocado la muerte de su conductor, vecino de Alcalà. Su acompañante, una mujer de 74 años, está herida grave. El ocupante del camión ha resultado ileso.

Tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón ha acudido al lugar de los hechos y ha excarcelado al fallecido, cuyo cuerpo se encontraba atrapado en el asiento del conductor. Nada se ha podido hacer por salvar su vida. Mientras, la herida grave ha sido trasladada al Hospital General de Castelló con politraumatismos por los servicios sanitarios. Los profesionales de bomberos que han intervenido pertenecen a los parques de Plana Alta y Baix Maestrat.

La carretera ha permanecido cortada a consecuencia del accidente, aunque la Guardia Civil ha habilitado un carril en dirección Valencia, solo para turismo, hasta que finalicen las labores del retirada del camión.

La excarcelación del fallecido este marte sen Alcalà. / Consorcio Provincial de Bomberos

Alcalà de Xivert registra así su segundo accidente mortal consecutivo, pues un motorista que perdió la vida el domingo 30 de agosto en la CV-1423. En concreto, se trataba de un varón de 42 años que colisionó con un turismo. El suceso se produjo en el kilómetro 0,7 de la CV-1423, en el mismo término municipal donde este martes ha fallecido otro hombre.

Aumentan las muertes en 2026

Las muertes en carretera han aumentado en la provincia de Castellón en los ocho primeros meses del año. En concreto, según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico en Castellón, se habían lamentado 16 víctimas mortales en la red viaria provincial desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto del 2026, lo que supone tres decesos más que en el mismo periodo del año pasado. En concreto, el repunte se produjo en el mes de agosto. Con el fallecimiento ocurrido este martes, ya son 17 los decesos en las carreteras de Castellón.

La carretera N-340 es la vía más mortal, pues ya son 7 los fallecidos que ha habido en la nacional este año, al que se suma otra víctima en la N-340 (a).

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La mayoría de las personas que han perdido la vida este año en las carreteras corresponden a personas que viajaban a bordo de automóviles (9). Sin embargo, cabe destacar que, pese a que tienen menor peso en el parque móvil provincial, cinco eran motoristas. Además, otro iba en una bicicleta y otro se encontraba dentro de una autocaravana.