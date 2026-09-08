“PISA refleja el deterioro de la escuela pública valenciana y deja mal parado a este Consell”

El subdirector de Levante-EMV, Alfons Garcia, dedica su último videoanálisis al informe PISA sobre la educación y las elecciones recientes en Sajonia-Anhalt. “Algo está fallando en la educación pública valenciana. Para entenderlo claro, si apartamos del cuadro a Ceuta y Melilla, los alumnos de la Comunitat Valenciana quedan los últimos de España en resolución computacional, matemáticas y ciencias y los penúltimos en lectura, por detrás de Euskadi”, resume.

Los datos indican una caída “alarmante” con respecto a la evaluación de 2022, cuando se mejoró en este ránking, de manera que Alfons Garcia concluye que “el actual Gobierno valenciano, responsable desde 2023, sale mal parado de este informe”.

“Seguro que cada actor público hace su interpretación -añade-, pero me parece que el informe PISA retrata en cifras el deterioro de la escuela pública que exponía la comunidad educativa que se movilizó a final del curso pasado”.

Por otra parte, el subdirector de Levante-EMV afirma sobre los resultados electorales en la región alemana: “Diría que constata el fracaso de las líneas rojas ante la extrema derecha y de los grandes acuerdos entre socialdemocracia y derecha tradicional cuando no son capaces de producir prosperidad y, lo que es peor, de trasladarla a las grandes capas medias de población”. “En ese caldo calan los mensajes del miedo al inmigrante pobre de otra etnia u otra religión”, agrega.

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Y una última afirmación: “Sajonia indica además que la identificación de estos nuevos discursos ultras con los horrores del pasado se está diluyendo. Y ahí quizá habría que hablar de los datos de PISA”.