Emergencias
La plantilla del Consorcio de Bomberos, a examen ante un otoño 'caliente'
Antifraude constata el exceso de horas extra en los bomberos provinciales de Valencia y UGT denuncia por incumplir el aumento de los efectivos mínimos.
A la temporada de incendios le sucede la temporada de borrascas. Y este año, tras un verano que Aemet califica como el más caluroso hasta la fecha en la Comunitat Valenciana, la elevada temperatura del agua del mar auguran tempestas y posibles danas explosivas, según los expertos. En ese contexto, toda preparación parece ser poca y las plantillas de emergencias no dejan de estar en el foco -en Valencia persiste el recuerdo de 2024-.
La Diputación de Valencia ha conseguido ocupar hasta el 94% de la plantilla de bomberos en el Consorcio Provincial pero el sindicato UGT ha denunciado que los refuerzos en episodios climáticos adversos están 'absorbiendo' efectivos de las dotaciones mínimas, por lo que estas se estarían incumpliendo. La denuncia, presentada ante la Inspección de Trabajo, insiste así en que el organismo está incumpliendo el Acuerdo de Condiciones de Trabajo 2026-2029, en vigor desde el pasado 1 de enero, que pretendía elevar de siete a nueve las dotaciones mínimas en los parque sde bombero.
"No se denuncia únicamente que en determinadas ocasiones existan menos de 9 efectivos, sino que se denuncia que el propio sistema de refuerzos utiliza los efectivos que constituyen la dotación mínima", asegura, lo que puede provocar que los parques queden por debajo del mínimo establecido precisamente cuando existe un mayor riesgo operativo. Por lo que ha pedido a la Inspección que analicen este aspecto y sus posibles repercusiones de esta eventual insuficiencia de efectivos.
La organización exige que el Consorcio adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las dotaciones mínimas pactadas y reclama que, si la investigación inspectora detecta infracciones, "se adopten las medidas legalmente procedentes". El objetivo último de la denuncia es que el incremento de plantilla contemplado en el acuerdo se traduzca en una mayor disponibilidad efectiva de bomberos, y no en una redistribución de los mismos efectivos entre distintos servicios.
La Diputación ha recordado el incremento de plantilla experimentado con la entrada de 245 nuevos efectivos este verano, que ha permitido cubrir la mayoría de las plazas. Solo el 6% están desocupadas y corresponden, fundamentalmente a bajas de larga duración y jubilaciones, según fuentes del organismo provincial.
Uso "intensivo" de horas extra
Precisamente este lunes se conoció que la Agencia Valenciana Antifraude había constatado irregularidades por una "utilización intensiva y sostenida de horas extraordinarias" en el cuerpo provincial de bomberos a raíz de una denuncia de Intersindical por las 500.000 horas extra abonadas por el organismo entre 2021 y 2024. Esto, ciertamente, evidencia las carencias estructurales de personal que experimentó la plantilla durante aquel período y la Agencia ha reclamado solucionar este extremo.
Así, el ente ha instado a que las horas extra respondan solo a "necesidades excepcionales, ocasionales e imprevisibles" y su uso para la "atención ordinaria y permanente", así como a "reforzar la plaificación organizativa y presupuestaria de los servicios previsibles y recurrentes" como Fallas y campañas de prevención y extinción de incendios, dispositivos especiales y "otros servicios periódicos".
Además de la entrada de nuevos bomberos este verano, la corporación provincial ya ha anunciado que planteará una Oferta Pública de Empleo (OPE) con cerca de 200 plazas para los años 2026 y 2027, donde incluirá bomberos y personal de administración, e irá acompañada de "una planificación de todos los procesos selectivos para garantizar una incorporación ordenada y progresiva de nuevos efectivos". "Estamos dando soluciones a un problema que llevaba demasiado tiempo pendiente", explicaron fuentes de la Diputación.
Suscríbete para seguir leyendo
- La jueza del caso Azud confirma que Rita Barberá estaba al tanto de las tramas en el PAI del Grao, el hospital de la Católica o la UTE los Hornillos
- Mayrén Beneyto: 'Es el rey emérito el que le pide' a Rita Barberá apoyar los eventos de Urdangarín
- Los directores de centros alzan la voz: 'Creemos en la educación pública, es lo que nos mueve, pero todo tiene un límite
- Los monitores de comedor denuncian el desembarco de multinacionales: “Bajan precios y, con ello, salarios y calidad”
- Mompó carga contra Morant: 'Siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez, no vales para nada
- Aemet activa la alerta amarilla por calor en Valencia y señala los puntos donde se esperan hasta 38 grados
- Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo y naranja hoy por calor
- El lince conquista nuevos territorios en la Comunitat Valenciana: avistamientos en Requena-Utiel