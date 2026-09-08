Profesores a 24 horas del inicio de curso: «Tenemos clases a más de 30 grados»

A escasas 24 horas de que 808.000 alumnos regresen a las aulas en la Comunitat Valenciana, la realidad de los centros educativos dista mucho de los discursos oficiales que prometieron una solución a los problemas de climatización. Las familias esperan que el inicio de curso sea en un centro climatizado, pero la realidad "marca más de 30 grados en las aulas" ante una inversión de la conselleria "que da para poco" y que está repleta de problemas administrativos, logísticos y burocráticos para los equipos directivos.

Así, los primeros 16 millones del plan EduClima de la Generalitat se demuestran "insuficientes". El plan beneficia a 1.616 centros de titularidad de la Generalitat, con ayudas que oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros por centro, pero sin criterios claros sobre el reparto. "La dotación ha llegado, pero no a todos los colegios por igual, y no tenemos claro cuál ha sido el criterio de Conselleria para el reparto", aseguran desde el CEIP Joan XXIII de Catarroja, donde explican la frustración que se vive en aulas vacías que superan los 30 grados a 24 horas de recibir a los alumnos.

El termómetro marca 31 grados en un aula sin alumnos, a 7 de septiembre. / Levante-EMV

Más allá del reparto del dinero, el verdadero "cuello de botella" reside en las condiciones y plazos impuestos por la Conselleria para poder gastar el dinero de unas partidas de climatización que suponen "un parche, pura propaganda". "La dotación económica está restringida a la compra de aparatos de aire acondicionado portátiles, conocidos popularmente como 'pingüinos' porque no se puede realizar instalación alguna, y la inversión debe estar hecha antes de octubre. Utilizar estos fondos para instalar sistemas fijos (splits) o acometer una climatización generalizada en los edificios son soluciones obviamente mucho más caras, pero que sí resuelven el problema de climatización de los centros. Sin embargo, desde los centros hay que gastar el dinero ya para una solución que es un parche porque no hacerlo supone el riesgo de perder los fondos. Estamos en un callejón sin salida", lamentan desde el centro educativo.

Solos la frente de la gestión

Desde los equipos directivos trabajan a contrarreloj para conseguir aparatos portátiles en un mercado que se ha desbordado y con una Administración "que se ha desentendido". "No hay un listado de proveedores oficiales, ni de empresas del sector o canales de suministro prioritarios para abastecer a los colegios. Los equipos directivos estamos solos al frente de esta gestión. Y todo para comprar unos aparatos que cubren menos de la mitad de las aulas y que a saber si pueden ser soportados por el sistema eléctrico del centro. Un desastre", apuntan.

En el CEIP Virgen del Rosario, en Torrent, también están trabajando esta semana aún sin alumnado a temperaturas superiores a 30 grados. Desde el centro, sin embargo, han optado por ventiladores de techo. El dinero ha llegado, incluso, a centros que están en aulas prefabricadas y sí están climatizados, como el CEIP Anna Lluch, en Alfara del Patriarca. Sin embargo, desde la conselleria les instaron a "gastarse el dinero" en lo que consideraran, incluida una sombra para el patio.

Los equipos directivos creen que las familias les van a pedir explicaciones sobre las altas temperaturas desde mañana mismo. “Esta semana nos van a pedir explicaciones de por qué no están climatizadas las aulas, porque desde la Conselleria se ha hecho una publicidad extraordinaria de estos recursos, como si fueran un regalo de navidad”, lamentan desde la Associació de Directores i Directors d'Escola Pública del País Valencià, Carlos Justo.

Ahora bien, sí es cierto que hay centros educativos que han conseguido climatizar todo el centro, o la mayoría del mismo. Ahora bien, eso ha sido posible gracias a la intervención, e inversión, de sus ayuntamientos. "Los ayuntamientos se han adelantado o han puesto la parte que falta", afirman desde los equipos directivos.

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Los 16 millones que ya ha destinado la Conselleria de Educación son la primera partida de EduClima, un plan con el que la Generalitat asegura que invertirá 140 millones de euros hasta 2029.