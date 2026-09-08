El PSPV evita la batalla interna en su 'plan renove' de candidatos para las grandes ciudades

Diana Morant en el centro y a sus lados, a derecha e izquierda, Rafa Simó y Pilar Bernabé, y Héctor Díez y Trini Amorós, respectiva y ya oficialmente los aspirantes a las alcaldías de Castelló, València, Elx y Alicante. A falta de ocho meses y medio para las elecciones municipales, previstas para el 23 de mayo, la imagen exhibida este lunes en la sede del PSPV es el cartel con el que los socialistas valencianos tratarán de recuperar el poder en las cuatro principales ciudades de la Comunitat Valenciana. Pero esta es solo la punta del iceberg del plan renove que la federación ha llevado a cabo en sus candidaturas para las localidades de más de 20.000 habitantes.

Cuando Morant salió acompañada por Simó, Bernabé, Díez y Amorós hacía 20 minutos que el plazo para inscribirse como candidato a las primarias del PSPV en las localidades de más de 20.000 habitantes donde no gobierna (o donde su alcalde ha trasladado ya su intención de no continuar) había terminado. Es por eso que sabía que sus cuatro acompañantes, sin rivales internos, eran ya los alcaldables a las "cuatro capitales", así las referenció la secretaria general de los socialistas valencianos, que suman casi 1,7 millones de habitantes, un tercio del total de la Comunitat Valenciana.

En realidad, era lo esperado, de ahí que la dirección autonómica las fijara en esta primera tanda dentro del calendario habilitado por Ferraz para unas primarias que serán más bien una excepción. De hecho, del total de 31 municipios que estaban dentro de este primer bloque, solo en dos habrá votación interna al presentarse más de un candidato: Orihuela y Benicàssim. A estas es posible que se añadan la mayoría de las 11 'patatas caliente' que el partido atrasó a noviembre: Sueca, Ontinyent, Oliva, Bétera, Carcaixent, Sant Vicent del Raspeig, Calp, Altea, Santa Pola, Almoradí y Onda, donde el problema no es solo que pueda haber choque entre aspirantes sino también la falta de apuesta por uno en concreto.

Con todo, los socialistas valencianos, federación experta en el pasado en las guerrillas civiles en cuanto sus cargos pasan a las bancadas de la oposición, logran superar esta primera fase y cerrar sus candidaturas para casi la mitad de la población autonómica a ocho meses de la cita con las urnas y sin grandes batallas internas, con todo el desgaste que conlleva. Si bien es cierto, deja la sensación de que los tiempos en los que Pedro Sánchez asaltó la secretaría general en 2017 con la bandera de la democracia interna y la militancia como decisiva quedan lejanos.

La secretaria general del PSPV en Valencia, Pilar Bernabé, durante la presentación de su candidatura, este lunes. / Rober Solsona / Europa Press

Lo que queda claro es que el cambio de nombres al frente de las principales papeletas municipales donde en 2023 el PSPV salió derrotado es casi total. Los casos donde el candidato que no logró los apoyos necesarios para alzarse con la vara de mando repite al frente del cartel son puntuales, como José Chulvi en Xàbia, Ana Gómez Pimpollo en Puçol, Noemí Morales en la Pobla de Vallbona o Bárbara Soler en Torrevieja, la única de las nueve ciudades de más de 50.000 habitantes no gobernadas por el PSPV que no tendrá nueva candidata, a falta de la incógnita en Sant Vicent del Raspeig.

Así, además de las citadas València, Alicante, Castellón y Elx, el PSPV estrenará candidatura en Torrent (Andrés Campos, actual concejal), Benidorm (Pere Rostoll, hoy director de Comunicación de Óscar Puente en el ministerio) y Orihuela, aunque falta definir el nombre en la votación del 26 de septiembre. A ellas se suma Alcoi, donde el actual munícipe Toni Francés, con la vara de mando de la ciudad desde 2011, no repetirá y será sustituido por Lorena Zamorano, también edil en el consistorio. Salvo sorpresa, repetirán los alcaldes de Gandia, Paterna, Sagunt, Elda y Vila-real.

"Frenar el fascismo"

Con este paso interno, Morant quiso reivindicar que la maquinaria de la federación está "a pleno rendimiento" en este inicio de curso y reivindicó que su formación es "el único partido que ya está preparado para las elecciones", con ella misma ratificada como candidata a la Generalitat Valenciana. Es más, la líder de la formación defendió que no era cierto que los alcaldes "renieguen de la marca del PSPV" porque, añadió, "en momentos duros la gente sabe que la única fuerza política que puede frenar el fascismo es el Partido Socialista, nos estamos jugando muchísimo".

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Asimismo, la dirigente socialista aseguró sentirse "muy representada" por los cuatro candidatos que le acompañaban en la comparecencia. En este sentido, destacó de Amorós, concejala en Alicante, que es una apuesta "segura" con "años de experiencia en gestión". De Bernabé remarcó que es "conocida para bien por toda España" tras la dan y que si alguien quisiera estar seguro "pediría a Pilar al mando de cualquier emergencia". De Simó repasó su trayectoria en Castellón y haber sido esta legislatura "el látigo en las Corts frente a la privatización sanitaria del Consell" y de Díez le espetó a echar a "un gobierno que no representa a la ciudadanía progresista de Elx".