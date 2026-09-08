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Siete medios aéreos y 15 dotaciones combaten un incendio en una zona de difícil acceso de Polop de la Marina

El fuego se ha declarado en un bancal de la partida Bacorero y el operativo cuenta con 10 dotaciones del Consorcio Provincial y cinco unidades de bomberos forestales

Imagen del incendio que afecta hoy al término de Polop.

Imagen del incendio que afecta hoy al término de Polop. / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

Polop de la Marina

Los bomberos mantienen activo un amplio dispositivo para extinguir un incendio de vegetación rural montañosa declarado en un bancal de la partida Bacorero, en Polop de la Marina. El aviso se recibió a las 11:58 horas y la intervención continúa en estos momentos, según informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

La dificultad de acceso por tierra ha obligado a reforzar el operativo, que cuenta ya con 10 dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, cinco unidades de bomberos forestales y siete medios aéreos.

Otra fotografía de la partida Bacorero.

Otra fotografía de la partida Bacorero. / INFORMACIÓN

Además, desde el inicio de la intervención se ha movilizado un helicóptero de dirección de incendios para realizar la visualización de la zona desde el aire y facilitar la coordinación de los trabajos de extinción.

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Por el momento, no se han registrado heridos y los efectivos continúan trabajando sobre el terreno para controlar las llamas.

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Fuente: Información

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