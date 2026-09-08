El verano se salda con 25 fallecidos en las carreteras de la Comunitat Valenciana

25 personas han perdido la vida durante la temporada estival en las carreteras de la Comunitat Valenciana. Los meses de julio y agosto han dejado un mal sabor de boca en lo que a accidentes de tráfico se refiere, ya que ha aumentado el total de fallecidos en 12 unidades respecto al verano de 2025, casi el doble, una cifra que coloca a la Comunitat Valenciana como la tercera con más difuntos a nivel nacional, tan solo por detrás de Andalucía y Castilla y León. Algo más del 10 % de las muertes de las 240 que han habido en total a nivel nacional, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

A nivel provincial, Alicante se posiciona como la demarcación de la Comunitat Valenciana en la que más personas han fallecido en vías interurbanas -grupo en el que se incluyen autovías, autopistas y carreteras convencionales- con un total de 11 personas, una más que en Valencia y siete más que en Castellón, donde tan solo han perecido cuatro personas. La cifra total de la autonomía se coloca por detrás de los fallecidos en 2024, cuando fenecieron 27 personas. Del total, tan solo siete fueron durante el mes de julio, una muestra del gran aumento que sufrieron Valencia, Alicante y Castellón en agosto, mes que ha registrado 18 muertes de tráfico.

En el ámbito nacional, la cifra aumenta hasta los 240 difuntos en los 218 siniestros mortales que han tenido lugar en las carreteras españolas, diez más de los que hubieron el verano pasado en nueve accidentes menos. Por otra parte, el número de personas que han sido hospitalizadas por accidentes de tráfico ha descendido en 106 unidades respecto a 2025, dejando un total de 926. A lo largo de la temporada estival, el efecto veraniego ha colocado a 2026 como el verano en el que más desplazamientos han tenido lugar, con un total de 102 millones de travesías por carreteras españolas, que se dividen entre 49'5 millones durante el mes de julio y 52'5 millones durante el mes de agosto.

01/08/26. Benicassim. Accidente en la AP-7 entre un camión y una caravana a la altura del recinto de festivales. / Toni Losas. / MED

Tanto dentro de la autonomía valenciana como a nivel nacional, las carreteras convencionales se llevan la corona por haber causado más muertos que las autovías y las autopistas. En la Comunitat Valenciana, tan solo nueve de los accidentes han tenido lugar en autovías y autopistas (36 %), mientras que 16 de los siniestros mortales (64 %) han ocurrido en carreteras convencionales a lo largo del verano. A nivel nacional, el porcentaje es incluso menor. Tan solo el 27 % de los difuntos, 65 muertes, han ocurrido en autopistas o autovías, mientras que 175 personas fallecieron en carreteras convencionales. Del total, 110 ocurrieron en el mes de julio, cinco menos que durante el mismo mes del año anterior, y 130 en agosto, quince más que en 2025.

25 fallecidos sin cinturón de seguridad

El "mal verano", como lo ha calificado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha llevado la vida de 25 personas por no utilizar el cinturón de seguridad, una medida que sirve para evitar que cientos de personas pierdan la vida y "que les habría salvado la vida a la mitad de ellos", según ha afirmado el ministro. Como aspecto positivo, ha resaltado que se ha roto la tendencia al alza con los motociclistas, cuyo ratio de mortalidad en carretera se ha visto reducido a menos de uno al día por primera vez desde 2014. La cifra final se ha detenido en 54 muertes de conductores de motocicletas, 18 menos que el verano anterior.

Fernando Grande-Marlaska durante la rueda de prensa de datos del verano de la DGT / DGT

Los incendios forestales han vuelto a ser otro de los problemas en los desplazamientos por carretera. Madrid, Ávila, Huesca e incluso el de Castellón provocaron el corte de 227 carreteras, llegando a afectar a de 2.640 kilómetros de recorrido. El 27 de julio se ha coronado como el día que más distancia de travesía obstaculizó, con un total de 850 kilómetros de carreteras cortadas. Además, también se ha podido apreciar un descenso en las muertes de las personas vulnerables, una cantidad que se ha reducido a 92 y que representa el 38 % de la suma final.

Entre los 240 fallecidos que se ha cobrado el verano se encuentran también 26 peatones que perdieron la vida a causa de un atropello, tres más que el año pasado. Del total, 14 de los arrollamientos tuvieron lugar en la autopista, mientras que doce fueron en carreteras convencionales.

Estabilidad y reducción de la tasa de alcohol

Con el objetivo de reducir el total de muertes de cara a próximas ocasiones, el ministro del Interior ha vuelto a remarcar su intención de reducir la tasa de alcohol a 0'2 gramos por litro de sangre, una medida que confía que sirva de cara al futuro y en que ningún grupo parlamentario se oponga a una medida "que solo tiene un objetivo: salvar vidas humanas”

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Furgón funerario y uno de los coches accidentados en la A-70 en Alicante.Imagen del accidente mortal ocurrido en El Campello. / Redacción Levante EMV

En el cómputo anual, a 31 de agosto, España ya contaba con 734 siniestros de tráfico, dieciséis menos que en 2025 en la misma fecha. La reducción, que ronda el 2 % menos que el año pasado, se encuentra dentro del 5 por ciento que marca la estadística para poder considerar que la situación goza de estabilidad.