La vicepresidenta de la Diputación se pone de lado de Mompo tras los insultos a Morant

La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, ha salido al paso de la tormenta política provocada por los insultos de Vicent Mompó a la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, y lo ha hecho poniendo el foco en los agravios que, según denuncia, ha sufrido ella misma por parte del PSPV al que acusa de tener una doble vara de medir en materia de feminismo. Enguix, cuyo único voto en la institución provincial resulta imprescindible para que pudiera prosperar una eventual moción de censura contra el presidente popular, ha puesto

“No soy quién para decirle a Vicent Mompó cómo expresarse en las redes y, lógicamente, ciertas definiciones políticas pueden sonar mal, pero me sorprende la piel tan fina que se les ha puesto a Diana Morant, Rebeca Torró y a toda su gente”, ha señalado la dirigente de Ens Uneix, en alusión a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, y de la actual secretaria de Organización del PSOE, también originaria de Ontinyent.

La afirmación tiene especial trascendencia no solo porque Enguix, exmilitante socialista que rompió con el partido tras el caso Alquería que investigó al expresidente de la diputación y exalcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez (finalmente absuelto), es la principal socia política de Mompó en la Diputación, sino también porque entre las competencias que gestiona figura precisamente el área de Igualdad. Su formación, Ens Uneix, es además la que posee la llave matemática para desalojar al dirigente popular de la presidencia si PSPV y Compromís llegaran a impulsar una moción de censura.

También se ha referido Enguix al secretario de Organización del PSPV y número dos orgánico de Morant, Vicent Mascarell, a quien acusa de haber vertido “insultos y desprecios” contra ella. “Se les han olvidado los insultos y desprecios hacia mi persona por parte de su número dos, Vicent Mascarell”, ha recriminado Enguix, antes de llevar la disputa a otro terreno especialmente sensible para el PSPV: la situación política de Alzira.

Enguix devuelve al PSPV el caso de Alzira

La vicepresidenta provincial ha acusado a los socialistas de dar lecciones de feminismo mientras participan en el gobierno municipal de Alzira junto a Enrique Montalvá, concejal de UCIN, denunciado por la edil Mar Chordà por supuesto acoso laboral y sexual.

“El Partido Socialista está gobernando en Alzira con un imputado por acoso laboral y sexual”, sostiene Enguix en sus declaraciones. Conviene precisar que la causa contra Montalvá, inicialmente archivada, fue reabierta después de que la Fiscalía apreciara indicios de que los hechos denunciados podían ser constitutivos de un delito de vejaciones. Montalvá forma parte del ejecutivo municipal surgido del acuerdo entre Compromís, PSPV y UCIN, encabezado por el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, de Compromís.

La denunciante, Mar Chordà, acabó fuera del grupo municipal de UCIN y actualmente figura como concejala no adscrita. Enguix y Ens Uneix ya habían convertido este caso en uno de sus principales argumentos contra la política de igualdad del PSPV y Compromís.

“Así que el PSPV, antes de dar lecciones de feminismo y pedir nada a los demás, debería hacérselo mirar y plantearse si es de recibo gobernar en Alzira gracias al voto de un presunto acosador al que ni Vox quiso en su lista”, ha añadido Enguix.

El insulto de Mompó que ha incendiado al PSPV

Las palabras de Enguix llegan después de varios días de máxima tensión por el mensaje que Mompó publicó en X contra Morant. El presidente de la Diputación y del PP de la provincia de València respondió a las críticas de la líder socialista sobre su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024 llamándola “la llepaculs de Sánchez” —“lameculos de Sánchez”— y espetándole: “No vales para nada, así de claro”.

Morant había reprochado previamente a Mompó que la Diputación adoptara medidas preventivas para sus trabajadores el día de la catástrofe pero que, según su crítica, el dirigente popular no trasladara esa información al conjunto de la población. La réplica del presidente provincial disparó inmediatamente la ofensiva socialista.

Morant calificó después lo sucedido de “agresión machista”, rechazó limitar el episodio a unas simples disculpas y reclamó “responsabilidades”. Además, anunció que el Consejo de Mujeres del PSPV estudiaría qué medidas políticas adoptar.

La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, reclamó por su parte al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, el cese de Mompó y dejó abierta la puerta a las distintas vías que pudieran estudiar los socialistas.

La polémica ha llegado también a Compromís. Su síndic en las Corts, Joan Baldoví, tachó las expresiones de Mompó de “intolerables” e interpeló directamente a Ens Uneix para que, si el popular continúa “por ese camino”, contribuya a apartarlo de la presidencia provincial.

La moción de censura y el voto que falta

Hasta ahora no existe una moción formal, y el portavoz socialista en la Diputación y líder del PSPV de la provincia, Carlos Fernández Bielsa, tampoco ha encabezado públicamente una iniciativa en ese sentido. Ens Uneix inicialmente dejó la incógnita abierta con un mensaje al PSPV —“que la presenten y veremos”— acompañado ya de reproches por el trato recibido por Enguix durante la legislatura y por la actuación socialista en el caso de Alzira. Las declaraciones de la vicepresidenta apuntan ahora, sin embargo, a un cierre de filas mucho más claro con su socio de gobierno y alejan políticamente la posibilidad de que se preste a desalojarlo por este episodio.

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Mompó, por su parte, ha pedido este martes disculpas “a la sociedad en general” por su mensaje, aunque ha rechazado que fuera machista. El dirigente popular ha reconocido que la expresión no es para “sentirse orgulloso”, pero ha reprochado a Morant que se presente como víctima y ha vuelto a elevar el tono: “A política se viene llorado y a trabajar”.