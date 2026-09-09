Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Padre Rita BarberáVuelta al coleTiempo Valencia hoyCaso AzudMessi EldenseIncendio Vall de GallineraValencia CF
instagramlinkedin

Más de 15 kilómetros de retenciones en las carreteras de Valencia en la vuelta al cole

La V-31 y la V-30 son los puntos que presentan mayor complicación a primera hora

Última hora de la 'Vuelta al Cole' en la Comunitat Valenciana.

Imágenes de las retenciones este miércoles 9 de septiembre

Imágenes de las retenciones este miércoles 9 de septiembre / DGT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Jover

La vuelta al cole también se deja notar ya en las carreteras. Este miércoles 9 de septiembre, coincidiendo con el regreso a las aulas en la Comunitat Valenciana, las principales vías de acceso a València acumulan alrededor de 15 kilómetros de retenciones durante la hora punta de la mañana.

Las entradas y salidas a València presentan complicaciones

El tráfico es especialmente denso en las entradas y salidas de la capital del Turia. Los problemas de movilidad se registran en los puntos habituales. En la V-31, las colas alcanzan aproximadamente los dos kilómetros entre Sedaví y València.

La situación se repite en la CV-36, donde se acumulan unos tres kilómetros de retenciones entre Picanya y València. Por su parte, la V-30 registra alrededor de 2,5 kilómetros de circulación lenta entre València y Mislata, en dirección a la A-7. A estas complicaciones se suman otros dos kilómetros de retenciones en la CV-30 entre València y Quart de Poblet, en sentido V-30.

Noticias relacionadas

Una mañana marcada por la vuelta a las aulas

El incremento de vehículos coincide con una jornada especialmente complicada para la movilidad en el área metropolitana. La vuelta al colegio recupera los desplazamientos habituales de primera hora, con miles de familias incorporándose de nuevo a las carreteras tras el periodo estival.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La jueza del caso Azud confirma que Rita Barberá estaba al tanto de las tramas en el PAI del Grao, el hospital de la Católica o la UTE los Hornillos
  2. Mayrén Beneyto: 'Es el rey emérito el que le pide' a Rita Barberá apoyar los eventos de Urdangarín
  3. Los directores de centros alzan la voz: 'Creemos en la educación pública, es lo que nos mueve, pero todo tiene un límite
  4. Aviso naranja por tormentas con granizo y fuertes rachas de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana
  5. Batacazo en PISA: La Comunitat Valenciana, a la cola tanto en ciencias como en lectura
  6. Los embalses valencianos resisten a la sequía mientras el Danubio se seca
  7. Ferran Torres no quería hacer política, pero llevó el lema de Trump: qué hay detrás de la polémica gorra
  8. Rita Barberá es el principio y fin de una etapa' ... 'Cometió un error: volver a presentarse en las elecciones

Más de 15 kilómetros de retenciones en las carreteras de Valencia en la vuelta al cole

Más de 15 kilómetros de retenciones en las carreteras de Valencia en la vuelta al cole

Miles de alumnos vuelven a clase en la Comunitat Valenciana en un inicio de curso marcado por el choque educativo

Miles de alumnos vuelven a clase en la Comunitat Valenciana en un inicio de curso marcado por el choque educativo

Pistoletazo de salida del curso para 808.000 alumnos valencianos

Pistoletazo de salida del curso para 808.000 alumnos valencianos

Maria Àngels Francés, presidenta de l'AVL: "No tinc motius per a dubtar de l'actitud positiva de Llorca cap a l'AVL i cap al valencià"

Maria Àngels Francés, presidenta de l'AVL: "No tinc motius per a dubtar de l'actitud positiva de Llorca cap a l'AVL i cap al valencià"

El pasado desconocido del padre de Rita Barberá: dos años en tres prisiones diferentes

El pasado desconocido del padre de Rita Barberá: dos años en tres prisiones diferentes

Solo la mitad de los 28 nuevos centros educativos para el curso 2026-2027 estará lista en septiembre

Solo la mitad de los 28 nuevos centros educativos para el curso 2026-2027 estará lista en septiembre

Aemet activa avisos por fuertes lluvias y tormentas en Valencia este miércoles

Aemet activa avisos por fuertes lluvias y tormentas en Valencia este miércoles

Un investigado en el caso Azud pide el archivo por prescripción y no demostrar el supuesto amaño de un contrato

Un investigado en el caso Azud pide el archivo por prescripción y no demostrar el supuesto amaño de un contrato
Tracking Pixel Contents