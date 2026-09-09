Más de 15 kilómetros de retenciones en las carreteras de Valencia en la vuelta al cole

La vuelta al cole también se deja notar ya en las carreteras. Este miércoles 9 de septiembre, coincidiendo con el regreso a las aulas en la Comunitat Valenciana, las principales vías de acceso a València acumulan alrededor de 15 kilómetros de retenciones durante la hora punta de la mañana.

Las entradas y salidas a València presentan complicaciones

El tráfico es especialmente denso en las entradas y salidas de la capital del Turia. Los problemas de movilidad se registran en los puntos habituales. En la V-31, las colas alcanzan aproximadamente los dos kilómetros entre Sedaví y València.

La situación se repite en la CV-36, donde se acumulan unos tres kilómetros de retenciones entre Picanya y València. Por su parte, la V-30 registra alrededor de 2,5 kilómetros de circulación lenta entre València y Mislata, en dirección a la A-7. A estas complicaciones se suman otros dos kilómetros de retenciones en la CV-30 entre València y Quart de Poblet, en sentido V-30.

Noticias relacionadas

Una mañana marcada por la vuelta a las aulas

El incremento de vehículos coincide con una jornada especialmente complicada para la movilidad en el área metropolitana. La vuelta al colegio recupera los desplazamientos habituales de primera hora, con miles de familias incorporándose de nuevo a las carreteras tras el periodo estival.