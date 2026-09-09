La Generalitat alerta por las fuertes lluvias en Valencia: pide retirar coches de zonas inundables y no cruzar barrancos

La llegada de fuertes lluvias y tormentas a Valencia de hoy, miércoles, 9 de septiembre, ha llevado a Emergencias de la Generalitat a lanzar una serie de recomendaciones a la población ante el riesgo de inundaciones, avenidas súbitas en barrancos y fuertes rachas de viento.

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias pide extremar la prudencia durante los desplazamientos y lanza una advertencia especialmente importante ante este tipo de episodios: no cruzar nunca un barranco con agua ni atravesar una zona inundada, ya sea en vehículo o a pie.

La recomendación coincide con los avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Durante la tarde y noche de este miércoles habrá aviso amarillo por lluvias y tormentas en diferentes zonas de la provincia de Valencia, mientras que el litoral de Alicante se encontrará bajo aviso naranja ante la posibilidad de precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.

El peligro de los barrancos

También hay que estar atentos a las crecidas repentinas de cauces y barrancos.

Emergencias recuerda que no es necesario que esté lloviendo en un determinado lugar para que exista peligro. Una tormenta intensa registrada aguas arriba puede hacer que el caudal aumente rápidamente y provocar una avenida súbita en una zona en la que incluso puede no haber caído una sola gota en ese momento.

Estas corrientes pueden adquirir fuerza suficiente para arrastrar vehículos y personas, motivo por el que la Generalitat insiste en no intentar atravesar barrancos, ramblas, vados o puntos con acumulaciones de agua.

El secretario autonómico de Emergencias e Interior y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Fernando Lasheras, ha insistido en la importancia de seguir las recomendaciones y consultar exclusivamente la información procedente de fuentes oficiales conforme avance el episodio.

Retirar los coches

Emergencias también pide evitar aparcar en cauces secos, barrancos, orillas de ríos y cualquier otro punto susceptible de inundarse ante la posibilidad de que se produzcan crecidas rápidas porque las tormentas pueden descargar con especial intensidad sobre puntos muy concretos.

La advertencia adquiere especial importancia durante episodios de tormentas irregulares. Las precipitaciones pueden descargar con mucha intensidad en una localidad o en la cabecera de una cuenca mientras en municipios próximos apenas llueve.

Una avenida puede producirse posteriormente y alcanzar zonas alejadas del punto donde se ha producido la tormenta.

Por este motivo, los ayuntamientos también han recibido la recomendación de adoptar medidas preventivas y vigilar especialmente los lugares históricamente vulnerables a las inundaciones.

Redacción Levante-EMV

Precaución al conducir

La Generalitat recomienda consultar el riesgo meteorológico antes de iniciar cualquier desplazamiento durante las horas en las que permanezcan activos los avisos.

En caso de tener que circular, Emergencias aconseja moderar la velocidad y utilizar preferentemente las vías principales.

También se pide señalizar o impedir el tránsito por vados inundables cuando las condiciones meteorológicas puedan representar un peligro.

La recomendación fundamental es no intentar comprobar si un vehículo puede atravesar una acumulación de agua. La profundidad, la fuerza de la corriente o incluso el estado de la propia carretera pueden resultar difíciles de apreciar desde el interior del automóvil.

También ha llevado a Emergencias a reclamar precaución en eventos y actividades celebrados en la vía pública. Las rachas de viento asociadas a las células tormentosas pueden afectar a escenarios, toldos, carpas, carteles, árboles o estructuras provisionales y generar situaciones de riesgo incluso cuando las precipitaciones no sean especialmente intensas.

Aviso amarillo por tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado desde las 14.00 hasta las 23.59 horas avisos amarillos por lluvias y tormentas en el litoral norte de Valencia, litoral sur de Valencia e interior sur de la provincia en una jornada marcada por la vuelta al colegio de los niños.

En estas áreas pueden acumularse 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Las tormentas previstas pueden estar acompañadas además de granizo y rachas de viento muy fuertes, por lo que el riesgo no se limita exclusivamente a las precipitaciones.

La situación más adversa está prevista en Alicante, donde todo el litoral estará bajo aviso naranja durante la tarde y la noche. AEMET contempla acumulados de hasta 40 l/m² en una hora, además de granizo de gran tamaño y rachas de viento muy fuertes asociadas a las tormentas.

La previsión del tiempo en Valencia según Aemet para el resto de la semana. / Aemet.es

Medidas preventivas

El Centro de Coordinación de Emergencias ha trasladado sus avisos a los ayuntamientos y organismos implicados para que mantengan un seguimiento de la evolución meteorológica.

El objetivo es que las administraciones puedan activar con antelación sus protocolos de actuación si las tormentas se intensifican o afectan a puntos especialmente vulnerables.

Entre las actuaciones recomendadas se encuentran impedir la circulación por vados inundables, advertir a la población de los riesgos y controlar cauces, barrancos y otros espacios susceptibles de sufrir crecidas.

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