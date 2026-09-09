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Aemet activa avisos por fuertes lluvias y tormentas en Valencia este miércoles

Los chubascos más intensos serán a partir de las 14 horas de este miércoles, con hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en varias zonas de Valencia y 40 l/m² en el litoral de Alicante

Las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes

Así ha sido la fuerte tormenta en la playa de Cullera: lluvias y rachas de viento frente al mar

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P. Olaya

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Jaime Roch

Jaime Roch

València

La Comunitat Valenciana afronta hoy, miércoles, 9 de septiembre, un nuevo episodio de lluvias y tormentas potencialmente fuertes, con avisos meteorológicos que afectarán especialmente a las provincias de Valencia y Alicante en una jornada marcada por la vuelta al colegio de los niños.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha establecido el aviso amarillo en buena parte de la provincia de Valencia, mientras que el litoral alicantino estará bajo aviso naranja ante la posibilidad de precipitaciones muy intensas, granizo de gran tamaño y rachas de viento muy fuertes.

A partir de las 14 horas

El episodio comenzará, según la previsión, a partir de las 14 horas del miércoles y se mantendrá durante buena parte de la tarde y la noche. En Valencia, los avisos afectan al litoral norte, litoral sur e interior sur de la provincia, donde se esperan precipitaciones que pueden dejar 20 litros por metro cuadrado en apenas una hora.

A la lluvia se suma además el riesgo de tormentas. AEMET sitúa la probabilidad de estos fenómenos entre el 40% y el 70%, en un episodio en el que las precipitaciones pueden ser especialmente intensas de forma localizada.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha activado sus alertas ante un escenario que obliga a prestar especial atención a barrancos, zonas inundables, vados y cauces.

Emergencias advierte de que los chubascos tormentosos pueden alcanzar gran intensidad en zonas concretas, acompañados de fuertes rachas de viento y granizo. Este comportamiento hace que la situación pueda variar considerablemente incluso entre municipios próximos.

La combinación de precipitaciones fuertes en cortos espacios de tiempo y tormentas intensas incrementa el riesgo de que se produzcan acumulaciones rápidas de agua, especialmente en zonas urbanas con problemas de drenaje, pasos inferiores, cauces, barrancos y áreas tradicionalmente inundables.

Las horas clave

En la provincia de Valencia, el cambio de tiempo llegará principalmente durante la segunda mitad del miércoles.

AEMET mantiene aviso amarillo por lluvias entre las 14.00 y las 23.59 horas en el litoral norte de Valencia, el litoral sur y el interior sur. El umbral previsto es de hasta 20 l/m² acumulados en una hora.

En esas mismas zonas estará activo también el aviso amarillo por tormentas.

La previsión cobra especial relevancia porque este tipo de episodios puede presentar una distribución muy irregular. Es decir, aunque las cantidades previstas con carácter general sean de 20 litros por metro cuadrado en una hora, los chubascos pueden descargar con especial intensidad sobre puntos muy concretos.

La previsión del tiempo en Valencia según Aemet para el resto de la semana.

La previsión del tiempo en Valencia según Aemet para el resto de la semana. / Aemet.es

Además, en los avisos de tormenta correspondientes a las zonas valencianas afectadas se contempla la posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes asociadas a las células tormentosas.

El riesgo se mantendrá durante prácticamente toda la tarde y noche del miércoles. Según la información trasladada por Emergencias, el litoral sur de Valencia continuará además bajo aviso amarillo durante la madrugada del miércoles al jueves, aunque en esa franja el escenario previsto pierde parte de los fenómenos adversos asociados a las tormentas más intensas.

Y ahora un pequeño tornado hace volar sombrillas y desata el caos en la playa de la Fossa de Calp (vídeo)

Y ahora un pequeño tornado hace volar sombrillas y desata el caos en la playa de la Fossa de Calp (vídeo)

Alfons Padilla

Alicante, en aviso naranja

El litoral norte y sur de Alicante estará este miércoles en aviso naranja entre las 14.00 y las 23.59 horas, con precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. En el litoral norte podrían alcanzarse además 60 l/m² en 12 horas.

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AEMET advierte de tormentas que pueden ir acompañadas de granizo grande y rachas de viento muy fuertes. El interior de Alicante permanecerá en aviso amarillo, con acumulados de hasta 20 l/m² en una hora.

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