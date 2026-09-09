Los alumnos del IES Alameda de Utiel vuelven a clase en nuevas aulas prefabricadas

En Utiel la vuelta a las clases ha estado marcada por dos circunstancias. La primera, que el municipio está celebrando su semana grande de fiestas en honor a la Virgen del Remedio; y la segunda, que casi dos años después de la dana, los 400 alumnos del IES Alameda siguen sin poder volver al centro arrasado por la crecida del río Magro. Este año, y gracias al esfuerzo del equipo directivo, unos 300 alumnos de ESO y Bachillerato del IES han comenzado el curso agrupados en el entorno del centro municipal polideportivo El Nogueral, donde se han ampliado los módulos prefabricados para poder concentrar la actividad docente, dispersa hasta ahora por el resto de centro de la localidad.

Mientras las obras en el IES Alameda sigan, sus alumnos tendrán que seguir dando clases en estas instalaciones portátiles. Por el momento, un centenar de alumnos siguen asistiendo a clase en otros dos centros de Utiel. Se trata de los alumnos de los módulos de formación profesional.

Tal como explica el director del IES, Jorge Fuentes, este curso arranca con una reagrupación de la mayoría de alumnos en las nuevas aulas prefabricadas instaladas entre el patio del colegio Canónigo Muñoz y las instalaciones deportivas municipales anexas. Allí se han levantado hasta que finalizan las obras del IES Alameda 35 módulos prefabricados para retomar las clases de ESO y Bachillerato. "Ha sido un trabajo de coordinación ingente", explica el responsable del centro, al recordar que de un día para otro y como consecuencia de la riada tuvieron que habilitar aulas y espacios para los alumnos en hasta 5 centros de la localidad. "De tener una comunidad docente centralizada, acostumbrada a trabajar en un centro, llevamos dos años aprendiendo a coordinarnos de forma descentralizada... los profesores tienen clases en unas unidades y luego tienen que ir a otras aulas instaladas en otra parte del casco urbano. Ha sido un reto para todos... alumnos, docentes y equipo directivo".

Otro bloque de aulas prefabricadas del IES Alameda / Íñigo Roy

Obras hasta por lo menos 2030

Mientras el espacio deportivo de El Nogueral ha acabado convertido en un instituto, las obras en el IES Alameda siguen. El comienzo de las clases en Utiel marca también un nuevo año de obras en el centro, cerrado a cal y canto.

El proyecto prevé una remodelación total del centro para adecuarlo a las condiciones de su ubicación y prepararlo ante situaciones como las que vivió durante la dana. Por el momento, el proyecto se encuentra en fase de redacción. Falta que salga a concurso y se licite. Desde la comunidad educativa del IES Alameda, padres y alumnos no creen que las clases puedan retomarse en el centro hasta por lo menos el curso 2030.

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"Nos han dicho que el instituto está preparado para una posible inundación", explica una madre, que reconoce haber tenido dudas sobre por qué reconstruían el centro educativo en el mismo sitio tras lo ocurrido. "Van a tomar medidas especiales en el diseño para que las plantas bajas del instituto sean permeables en caso de avenida y también van a mejorar las vías de evacuación hacia las azoteas".