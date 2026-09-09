Anticorrupción recurre al Supremo la absolución al yonqui del dinero y un excargo del PP en una pieza del caso Taula

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido al Tribunal Supremo la absolución al yonqui del dinero y un excargo del PP en la pieza E del caso Taula. Tres magistrados de la sección quinta de la Audiencia de València absolvieron a Marcos Benavent y Vicente Burgos, junto a tres empresarios, al concluir que "no había pruebas" de la comisión de los delitos de prevaricación, malversación y cohecho. Incluso llegaro a asegurar que algunos de los delitos habrían prescrito, a pesar de las grabaciones entre la exconcejala Maria José Alcón y el yonqui del dinero. Unos audios, grabados por Marcos Benavent, en los que se escuchaba a ambos repartirse las mordidas y hablar sobre el amaño de los contratos en la Concejalía de Cultura.

Uno de los motivos que alega el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado al anunciar el recurso al Tribunal Supremo es que el delito de presunta malversación no estaba prescrito para Marcos Benavent y Vicente Burgos. La Fiscalía acusaba a ambos de malversación por el contrato zombi a Marcos Benavent en la Fundació Jaume II el Just, cuando estaba dirigida como gerente por Vicente Burgos, un veterano pata negra del Partido Popular.

De hecho, cuando Burgos declaró como investigado el 19 de octubre de 2016, aseguró que «Marcos Benavent era un zombi» en la Fundació Jaume II el Just porque «no iba a trabajar y ni siquiera tenía una mesa asignada» pero cobraba un salario. A Marcos Benavent se le juzgó por ser contratado como director de actos institucionales de la Fundación Jaume II el Just entre el 14 de octubre de 2003 y el 30 de julio de 2007, por lo que cobró 164.676,08 euros brutos «sin que desarrollara actividad específica alguna». Un presunto trabajador zombi de libro. A Vicente Burgos se le acusaba de "ser consciente" del contrato zombi y consentir "que se le pagara a Marcos Benavent un sueldo público, sin asistir al trabajo".

Sin embargo la sección cuarta absolvió por este delito a Benavent y Burgos porque consideraban que no se les imputó expresamente este delito hasta que sección cuarta de la Audiencia de València aceptó el recurso de la Fiscalía Anticorrupción sobre la acusación por malversación. El fiscal Anticorrupción señala al respecto que "los dos acusados prestaron declaración en fase de instrucción por los hechos encajables en el delito de malversación, por lo que la acusación ni ha prescrito ni puede considerarse sorpresiva". El Ministerio Público también recurre la decisión de no considerar al yonqui del dinero funcionario público para absolverlo de los delitos de prevaricación administrativa y de cohecho.

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Igualmente, el fiscal Anticorrupción recurrirá la decisión de los magistrados que presidieron el tribunal de denegar "la audición de la declaración efectuada por el acusado Marcos Benavent en el juzgado de instrucción 'por no estimarse ajustada a la normativa ni necesaria…'", porque la consideran una "denegación indebida de la práctica de la prueba" y "una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".