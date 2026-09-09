Un arranque de curso entre aplausos y con la puerta abierta a la movilización: “Estamos preparados, si hay que hacerlo, se hace”

Hay, por todas partes, mochilas, cajas transparentes con material escolar, torres de libretas. Y niños y niñas: que se apartan de las cámaras, que se cogen a las manos de sus padres, que llevan puestas sus camisetas de la suerte, que llevan mochilas más grandes que sus cuerpos. Es la vuelta al cole en el CEIP Les Arts de València y todo el mundo contiene un poco la respiración. Tras la verja, pocos minutos antes de la entrada al centro, se colocan ya, en formación, los maestros y maestras, que miran a quienes poblarán sus aulas durante todo el año. Algunos de ellos -la mayoría- llevan puestas las camisetas verdes reivindicativas. Comienza un curso que sigue marcado por la reivindicación docente. Todo el mundo suspira por una cierta normalidad, pero saben que puede que no exista. “Estamos preparados”, coinciden docentes y familias.

El curso 2026-2027 comenzará con casi 84.000 docentes y 808.000 alumnos en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana, es decir, públicos y concertados. Son las primeras cifras de un inicio de curso marcado por las reivindicaciones docentes, por polémicas como la reforma de la Inspección para velar por la "neutralidad ideológica" de las aulas y por necesidades en infraestructuras y personal.

El CEIP Les Arts es la escuela que ha escogido la Conselleria de Educación para convocar a los medios para grabar o tomar declaraciones del inicio de curso. Se trata de un centro con pocos años de vida, que sustituye al CEIP Santo Cáliz, también en el barrio valenciano de Malilla y es una elección curiosa.

Y es que es un centro con varias particularidades que lo hacen algo diferente al grueso de escuelas e institutos y, en realidad, quizá no el más representativo. En primer lugar, que la infraestructura es nueva y, por tanto, las deficiencias que, en términos generales, denuncian los docentes y directores, son menores. En segundo lugar, que tiene un elevado porcentaje de familias de origen ruso y ucraniano. Un padre, por ejemplo, explicaba a este diario que durante el curso pasado, en la clase de su hija, 11 de 20 alumnos tenían el ruso como primera lengua. Muchos de esos padres y madres no pueden contestar a las preguntas de la prensa porque desconocen el idioma.

Vuelta al cole en el CEIP Les Arts / Lucía Company

Algunos se esfuerzan por hacerlo en inglés. Dos de esos padres que vienen de Ucrania han acudido este miércoles a dejar a su hijo en su aula de Infantil. “En València es la primera escuela para nosotros, así que no podemos comparar con las demás”, asegura él. Ella sí tiene una comparación que hacer con la escuela ucraniana: “allí la educación es más intensiva, siempre el colegio, siempre en serio, mientras que aquí, al menos en infantil, son más ‘chill’, más ‘no pasa nada’, más de correr en el patio”, dice.

“Los docentes empezamos como acabamos”

Pero no es un día demasiado ‘chill’ para los maestros Dídac Botella y Enrique Villajos, docentes y tutores de un grupo de Sexto de Primaria y uno de Quinto respectivamente. “Empezamos el curso un poco como acabamos. No empezamos con una huelga, pero comenzamos con las mismas reivindicaciones, porque son unas reivindicaciones a las que no se ha atendido: hablamos de ratios, hablamos de calor en las aulas”, resume Botella. En este centro sí hay una instalación de aire acondicionado, aunque es una anomalía entre las escuelas de la Comunitat Valenciana. Existir, existe. “Pero desde hace ni se sabe cuánto no funciona”, lamenta el maestro. Ayer mismo, las aulas marcaban más de 30 grados. “Y no es una cuestión solo de esta escuela, sino que es una cuestión de la escuela pública”, lamenta.

“Las reivindicaciones, además, todavía tienen más valor cuando hace un día salieron los informes PISA y aparece que aquí el descenso es espectacular: un motivo más para apoyar a la escuela pública”, añade Botella.

En su centro al menos, las familias se mantuvieron firmes al final del curso pasado en su apoyo a la movilización docente. “Hicimos asambleas con ellas y sí que nos aportaron ese apoyo, nos acompañaron en algunas reivindicaciones, nos daban la enhorabuena por estar luchando por los derechos de sus hijos”, recuerda Enrique Villajos. La asamblea de centro ya se ha vuelto a constituir para este curso. “El ambiente es el del año pasado, todos preparados para la movilización, para reclamar lo que consideramos que es absolutamente legítimo y necesario para dar una educación de calidad y en valenciano”, resume Dídac.

Vuelta al cole en el CEIP Les Arts / Lucía Company

Un aplauso “por la vuelta al cole” y entrada a las aulas

Bruno es el padre de Otto, que pasa este año a Tercero de Primaria. Han venido en bici, cargados con las libretas y los libros del niño en una caja transparente. Otto mira fijamente hacia delante, hacia las puertas del centro. “Estamos bien, estamos contentos con esta escuela, a él le gusta”, reconoce. Aunque Otto sigue serio, concentrado, a lo mejor expectante.

Su padre también está a la expectativa de lo que deparará este curso en materia de reivindicación docente. La huelga, dice, les resultó el año pasado “un poco difícil”. “Me parece positivo lo que están demandando, estoy de acuerdo con todo, pero fue complicado”, afirma. Complicado sobre todo por conciliación. “Tuvimos que dividir más el trabajo y fue complicado”, reconoce. Por eso, espera un curso más tranquilo. Un curso que está a punto de comenzar.

A las nueve en punto, la verja metálica exterior del CEIP Les Arts de València comienza a descorrerse y, por ella, a entrar los alumnos de Infantil y Primaria. Alguien propone un aplauso y algunas familias, madres, sobre todo, lo secundan: “por la vuelta al cole”. Y los niños y niñas entran.

“Los profesores son la profesión más importante que hay”

Algunos lo hacen dejando atrás el verano y el ocio. Como las hijas de Iván: la mayor pasa a Primaria y no quiere volver, pero la pequeña es lo suficientemente joven para estar entusiasmada, dice su padre. A la hora de entrada, han pasado dentro y le han dejado a su padre sus muñecas, que sostiene en la mano mientras habla con otras familias.

Vuelta al cole en el CEIP Les Arts / Lucía Company

Iván es ruso y es una de las muchas familias del centro de origen ruso o ucraniano. De hecho, no habla español, solo inglés. En ese idioma, reconoce que es posible que la reivindicación docente vuelva a marcar este curso. “En general tienen todo mi apoyo. Los profesores son la profesión más importante que hay”, asegura. Y añade: “nosotros los tratamos bien a ellos y ellos tratan bien a nuestros hijos”.

Pero de lo que está pendiente hoy Fabri es, sobre todo, de que su hija, Ana Teresa, esté tranquila. Es un día importante: empieza Primaria y eso, en el centro, supone cambiar literalmente de aulas y hasta de edificio. Desea sobre todo “que le vaya bien, que le guste, que aprenda, que se adapte”. No en vano “viene de ser la mayor de Infantil a ser la pequeña de Primaria”, resume.

Así que el debate sobre la huelga ha pasado a un segundo plano. “Espero que se solucione todo lo de la huelga que no se solucionó el año pasado, pero estamos preparados para eso también”, dice. Agradece que los docentes del centro, durante el mes de paro, los mantuvieran informados. “Hubo varias reuniones, nos han mantenido al tanto, es duro pero es necesario porque es por el bien de los niños y por su futuro”, considera. Así que, este nuevo curso, otra vez, “si hay que hacerlo se hace”.

Begoña es madre de dos chicos de los últimos cursos de Primaria para los que el centro no es nuevo. Llevan escolarizados en él desde los tres años, antes en el Santo Cáliz y ahora en Les Arts. Espera de este nuevo curso “sobre todo las mejoras”. “Como madre, apoyo la huelga de los maestros, se lo merecen, están luchando al 100%”, asegura. Y eso que la huelga de finales del curso pasado no fue fácil para ella. “La llevamos como pudimos porque lo de los niños sin colegio tantos días fue difícil, sobre todo porque tengo a mi marido enfermo y no era fácil tenerlos en casa”, reconoce. “Pero que todo sea para mejor”, desea.

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Los padres se quedan mirando desde la verja unos minutos. Los maestros, dentro del patio, donde no han podido pasar los medios de comunicación -la dirección del centro asegura que Conselleria no se lo ha permitido y, desde Conselleria, que la decisión es de la escuela- comienzan a llevárselos a las aulas. El patio, poco a poco, se vacía. En la calle, se escucha de boca de los padres: “ale, ya nos podemos ir”.