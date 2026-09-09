Los bomberos de la Generalitat, en pie de guerra por la falta de manos y condiciones "muy mejorables"

Los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana han anunciado un calendario de movilizaciones para exigir al Gobierno valenciano que cumpla los compromisos adquiridos y atienda las necesidades del servicio de emergencias, que adolece de falta de personal y ha evidenciado una gestión operativa y condiciones laborales "muy mejorables". La primera concentración tendrá lugar el próximo miércoles 30 de septiembre frente al Palau de la Generalitat Valenciana, en la plaza Manises.

El colectivo denuncia las condiciones en las que ha tenido que afrontar el último verano, marcado por la intervención en "incendios forestales simultáneos, así como grandes incendios forestales". Según los trabajadores, estas situaciones se han producido en un contexto de "falta de personal, material, gestión operativa y condiciones laborales muy mejorables". Asimismo, cuestionan la preparación del servicio para hacer frente a nuevas situaciones de emergencia, cuando están a punto de cumplirse dos años de la dana de 2024, y aseguran que "poca cosa ha cambiado en nuestro servicio esencial de emergencias para afrontar situaciones como la vivida".

El colectivo considera que la vía del diálogo con la Conselleria de Emergencias e Interior no ha dado los resultados esperados. "Hemos sido pacientes. Hemos dialogado. Hemos aportado propuestas. Hemos esperado. Ahora toca actuar", señalan en el comunicado en el que anuncian las movilizaciones.

Entre sus principales reivindicaciones se encuentra la implantación inmediata del tercer turno helitransportado, una medida que, según los bomberos forestales, fue acordada con el Consell en 2024 pero sigue sin estar vigente. El colectivo reclama además la aprobación del I Convenio Colectivo de Bomberos y Bomberas Forestales, con el objetivo de unificar los cuatro convenios existentes actualmente en SGISE, que, según denuncian, "dificultan la gestión del servicio". Y en esa línea, la tercera exigencia pasa por la negociación e implantación de los complementos de peligrosidad, toxicidad y penosidad.

Los sindicatos esperan empezar a negociar el nuevo convenio único. Pese a que se exploró un primer borrador durante la época del Botànic, con la consellera Gabriela Bravo al frente de Interior, nunca entró en vigor. Quedó en papel mojado y ahora sindicatos y empresa han retomado las conversaciones para intentar de una vez por todas hacerlo realidad. Fuentes sindicales cifran en 8 millones el coste de implementar las condiciones de aquel primer documento, donde se incluirían la unificación de derechos al alza y el reconocimiento de otros nuevos como la penosidad, la peligrosidad y la toxicidad.

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Lo cierto es que, aunque hubo una primera reunión el pasado mes de juio, no fue muy halagüeña porque la Conselleria no llevó ninguna oferta económica alegando que los presupuestos todavía estaban pendientes de aprobación en Les Corts Valencianes. Ahora, una vez aprobados, se desconoce la propuesta de la administración. Por ello, bon estas tres reivindicaciones, los bomberos forestales llaman a la movilización y convocan a todos los trabajadores del servicio a concentrarse el 30 de septiembre ante el Palau de la Generalitat.