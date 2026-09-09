CaixaProinfancia ayuda a más de 3.600 niños y niñas valencianos en situación de vulnerabilidad para afrontar el nuevo curso

A través de una intervención integral, CaixaProinfancia acompaña durante todo el curso escolar a niños, niñas y adolescentes de más de 2.500 familias en situación de vulnerabilidad en Valencia. El programa ofrece apoyo educativo, atención psicológica y logopédica, actividades de ocio y tiempo libre, y talleres familiares, además de ayudas para cubrir necesidades básicas, como la alimentación y la higiene infantil, material escolar y productos específicos, como gafas y audífonos.

Además, con motivo del inicio del curso, este apoyo se refuerza con la entrega de kits de material escolar adaptados a las distintas etapas educativas —infantil, primaria y secundaria— para contribuir a aliviar el gasto de las familias y facilitar la vuelta a las aulas. Cada lote incluye una mochila y el material básico correspondiente a la edad de cada menor.

«Queremos que todos los niños y niñas puedan empezar el curso con los recursos y el acompañamiento que necesitan para aprender y desarrollarse. Ese apoyo desde la infancia es clave para romper el círculo de la pobreza y generar más oportunidades de futuro», ha señalado Marc Simón, subdirector general de Social de la Fundación «la Caixa».

En toda España, el programa acompaña a cerca de 67.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad a través de una red de 475 entidades sociales que trabajan junto a centros educativos y administraciones públicas para adaptar la intervención a las necesidades de cada familia.

En toda España, el programa acompaña a cerca de 67.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad a través de una red de 475 entidades sociales. / Fundación «la Caixa».

Romper el ciclo de la pobreza

En España, uno de cada tres niños crece en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. En este contexto, el programa presta atención a aquellos factores que pueden condicionar el desarrollo de los menores, como las dificultades de aprendizaje, el malestar emocional o las carencias materiales. El objetivo es que las circunstancias económicas no limiten sus oportunidades educativas ni su desarrollo personal.

Los resultados reflejan el impacto de este acompañamiento. El 84,7 % de los participantes de CaixaProinfancia obtiene el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 2,6 puntos por encima de la media nacional.

Actualmente, CaixaProinfancia está presente en todas las comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas. Actúa en 155 municipios a través de una red de 475 entidades sociales y cuenta con un presupuesto anual cercano a los 82 millones de euros. Desde su puesta en funcionamiento en 2007, CaixaProinfancia ha acompañado a más de 400.000 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad de toda España.

La Fundación «la Caixa» impulsa, además, otras iniciativas dirigidas a reducir las desigualdades desde la infancia, como las Convocatorias de Proyectos Sociales o la convocatoria Más Infancia, cofinanciada con el Fondo Social Europeo. En 2026, la entidad habrá destinado más de 700 millones de euros a programas de transformación social para actuar allí donde las necesidades son más urgentes.