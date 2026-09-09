El calentamiento global podría restar hasta 25 años de vida a las infraestructuras

El calentamiento global no solo amenaza los ecosistemas y la salud, sino también la duración de las infraestructuras que sostienen las ciudades. Un estudio en el que participan investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y y del Hunan Institute of Science and Engineering de China estima que, si se mantienen las actuales tendencias de aumento de las temperaturas, el cambio climático podría reducir entre 18,52 y 25,15 años la vida útil de las infraestructuras a escala mundial hacia 2100.

La investigación analiza cómo las temperaturas extremas aceleran el deterioro térmico de las estructuras y cómo ese envejecimiento prematuro puede tener además consecuencias ambientales al obligar a adelantar reparaciones, refuerzos o incluso demoliciones.

“Este trabajo sintetiza una investigación profunda sobre el impacto del calentamiento global en la infraestructura crítica, en particular en los puentes atirantados de hormigón. El estudio revela una presión dual: el calentamiento acelera la degradación estructural y, simultáneamente, amplifica las emisiones de carbono incorporadas debido a la necesidad de demoliciones prematuras y reparaciones no planificadas”, apunta Víctor Yepes, uno de los investigadores que firman el estudio junto con Zhiwu Zhou, Faxing Ding y Julián Alcalá.

El deterioro ya ha empezado

Los investigadores estiman que el calentamiento registrado durante el último siglo habría causado ya estragos: el 8,67% de los puentes atirantados a nivel mundial habría entrado en una fase de demolición prematura durante su vida operativa. Yepes señala que existe una “presión dual”: el calentamiento acelera la degradación estructural y, al mismo tiempo, aumenta las emisiones de carbono incorporadas por las demoliciones prematuras y las reparaciones no planificadas. Estas actuaciones habrían generado más de 100.000 toneladas de emisiones de carbono adicionales, equivalentes, según los autores, a 2,70 veces las emisiones de carbono previstas en la etapa de diseño original.

Se estudiaron cuatro puentes en China expuestos a condiciones climáticas y altitudes diferentes. “Los casos abarcan desde climas monzónicos subtropicales hasta un clima continental templado, lo que permite comprobar cómo los gradientes térmicos afectan de forma desigual a la durabilidad estructural”, explica Julián Alcalá, investigador de la UPV.

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Las zonas templadas, las más vulnerables

El estudio identifica especialmente las regiones de clima templado marítimo y continental como áreas de alta vulnerabilidad frente al deterioro térmico. Ante este escenario, los investigadores consideran necesario revisar los criterios con los que se diseñan y mantienen las infraestructuras con el fin de anticipar los daños, prolongar su vida útil y reducir tanto los costes como las emisiones.