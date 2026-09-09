El calor deja una noche infernal en la Comunitat Valenciana: hasta 37 grados pasada la medianoche

Esta noche del 8 al 9 de septiembre se recordará en la Comunitat Valenciana por las altas temperaturas registradas en esta época del año, más cercanas a meses de julio y agosto. El episodio ha sido especialmente intenso en el litoral y prelitoral del sur del golfo de València, donde los termómetros apenas han bajado durante la madrugada y se han alcanzado hasta los 37 grados, según los datos de AVAMET.

El responsable de este comportamiento ha sido el viento de poniente, que mantiene un ambiente muy cálido incluso después de la puesta de sol. De hecho, a las 22:30 horas, todavía se registraban entre 36 y 37 grados en buena parte de la Ribera Baixa, la Safor y el norte de la Marina Alta. En otras zonas, los valores han oscilado entre los 30 y los 35 grados.

La situación ha sido todavía más llamativa al avanzar la noche. Pego, Orba y Sagra alcanzaron los 37 grados pasada la medianoche, mientras que Gandia, Dénia, Oliva y Simat se quedaron en 36.

También se registraron temperaturas muy elevadas en Tavernes de la Valldigna, Benirredrà y Parcent, con 35 grados. En otros puntos del interior de Valencia, como Alzira y Carcaixent, los termómetros todavía marcaban 32 grados.

El poniente ha sido el máximo responsable

La persistencia del viento de poniente es clave para explicar una noche tan cálida. Este fenómeno provoca que el descenso térmico nocturno sea mucho menor, especialmente en las zonas próximas al litoral.

El resultado fue una madrugada con temperaturas que, en algunos municipios, se mantuvieron por encima de los 35 grados cuando ya había pasado la medianoche, uno de los aspectos más llamativos del episodio de calor registrado en la Comunitat Valenciana.

Las temperaturas bajarán este miércoles

Todo hace indicar que las temperaturas darán un respiro desde hoy, cuando las mínimas no se registrarán durante la madrugada, como es habitual, sino al final del día. Esto se debe a las lluvias y tormentas que se esperan en la Comunitat Valenciana a partir del mediodía, que contribuirán a refrescar el ambiente. De cara a mañana, jueves 10 de septiembre, se esperan valores más acordes con esta época del año.

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De hecho, en algunos puntos de la autonomía, como el litoral de la provincia de Alicante, se ha activado el aviso naranja por tormentas y granizo localmente fuerte. En estas zonas podrían acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado, especialmente en algunos municipios.