Las Corts afronta un regreso parlamentario a medio gas

Pensar en la vuelta al cole es imaginarse la estampa de decenas, centenares, de alumnos con sus mochilas a cuestas o a rastras, corriendo, llorando, aferrándose a las manos de sus progenitores o abalanzándose a los brazos de los compañeros de siempre en las puertas de colegios e institutos. Mucha gente, vaya, entrando y saliendo entre bienvenidas y despedidas. En las Corts ese regreso es más bien selectivo, de unos pocos, sin grandes emociones a la vista, el mismo cruce de reproches de siempre y calma, bastante calma, como si la maquinaria funcionara solo a medio gas.

El parlamento valenciano reunió este martes a la Mesa y a la junta de síndics todavía bajo el auspicio de encontrarse bajo periodo de sesiones. El encuentro, con cinco representantes en el primero y una quincena en el segundo, sirvió para poco más que para que la suma de PP y Vox rechazara celebrar una Diputación Permanente que pedía la izquierda con comparecencias de los consellers de Emergencias y Cultura por los incendios del Saler y el robo del tesoro de Villena. Esos consellers irán a las Corts a explicar ambos temas, pero lo harán en el periodo de sesiones, defendieron 'populares' y voxistas, que empieza este jueves.

Sí, un día más tarde que los escolares de toda la Comunitat Valenciana el calendario parlamentario echará a rodar, y aunque la actividad de los parlamentarios va más allá de las sesiones en las que intervengan, no habrá convocatoria alguna hasta cuatro días después, el siguiente martes. Será entonces cuando una nueva junta de síndics deberá definir las semanas de pleno, las de comisiones y, sobre todo, la celebración del Debate de Política General, el pistoletazo de salida real para que comience la marcha en el Palau dels Borja y se engrase la maquinaria de comisiones y plenos.

Por tradición, la cita marca el inicio para todo lo demás y entre unas cosas y otras se suele dejar para la segunda mitad de septiembre. El año pasado fue el 23 de septiembre. El anterior, el 18. En 2022, el último del Botànic, la izquierda lo convocó el 27 de septiembre, fecha que recuperó este martes el síndic del PP, Fernando Pastor, ante las críticas de sus homólogos de PSPV y Compromís que han llegado a hablar incluso de "vacaciones caribeñas" en la cámara autonómica donde, cierto es, el curso se alargó este verano de forma excepcional.

Juanfran Pérez Llorca aplaude en las Corts por la aprobación de sus presupuestos, en julio. / Germán Caballero

El carrusel de elecciones en otras autonomías, sus pactos de gobierno y la influencia de todo ello en la relación de Juanfran Pérez Llorca con Vox provocaron que la última sesión en el hemiciclo fuera el 31 de julio para aprobar la ley de Acompañamiento a unos presupuestos que habían sido validados la semana anterior y que ostentan el récord de los más tardíos de la historia del autogobierno. Eso sí, con esas cuentas recién estrenadas en el DOGV, no habrá en el periodo de sesiones que se abrirá desde el jueves hasta 2027 un nuevo debate presupuestario.

Casi cien días

Así, y como señala la tradición, en el Debate de Política General del que se fijará fecha el próximo martes, Llorca estrenará curso, pero incluso podría hasta inaugurar traje de candidato. "El tiempo juega a nuestro favor, cada día es más presidente", precisó el portavoz parlamentario del PPCV. Con o sin señalamiento oficial de Génova, será el regreso del jefe del Consell al hemiciclo cuando podría rozarse el centenar de días sin subirse a la tribuna y responder a la oposición en la cámara. La última vez fue el 17 de junio. Este martes se cumplían 82 días, uno más de los que estuvo Carlos Mazón el año pasado sin pasar por ese trago y cinco más que Ximo Puig en 2022. Tampoco hay comisiones desde el 23 de julio.

Noticias relacionadas

Esta espera hasta el próximo martes para conocer la fecha en la que rodará, metafóricamente, el balón en las Corts contrasta con otros parlamentos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid, el gallego o el de Andalucía que sí que tienen previstos plenos para esta misma semana mientras el Congreso ya tuvo la anterior la comparecencia de Pedro Sánchez para explicar la crisis en Ceuta. Cosas de la tradición, la espera al Debate de Política General, los equilibrios parlamentarios o las complicaciones de regreso en septiembre, quién sabe.