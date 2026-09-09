El curso arranca con denuncias y quejas por la “policía educativa” ante la Alta Inspección y el Síndic de Greuges

Decía la consellera Carmen Ortí que se ha hablado de la reforma de las funciones de la Inspección, firmada este verano vía enmiendas en términos que no se corresponden a la realidad. Se refería a los términos “policía educativa” que, durante estas vacaciones, usaron tanto directores, como docentes, preocupados por las nuevas funciones “antiadoctrinamiento” y de “velar por la neutralidad” introducidas por Vox vía enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. Pero el tono todavía se ha intensificado más en el inicio del curso, con denuncias ante la Alta Inspección Educativa, quejas ante el Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo y consideraciones de “Gestapo” y “policía del pensamiento”.

Por una parte, UGT Serveis Públics PV ha registrado ante la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana un escrito de denuncia dirigido a la Alta Inspección de Educación del Estado en la Comunitat Valenciana, órgano que tiene asignada “la facultad y la función de velar por la observancia de los valores y derechos constitucionales en la educación, por la correcta aplicación del currículum y por los derechos educativos de la ciudadanía”.

Para el sindicato, esta modificación supone “dar una orden directa a la inspección educativa de actuar por criterios y motivaciones políticas, de forma ambigua y oscura”. “Abre la puerta a perseguir la libre expresión de pensamiento y sabotear la educación en valores democráticos, de tolerancia e igualdad de género y pensamiento crítico que consagra en currículum la legislación estatal”, indican desde la organización. Además, creen que supone “un descrédito y sospecha pública contra el profesorado, sobre el que se pone el punto de mira de problemas inexistentes e irreales para incitar la denuncia y persecución de los sectores más intolerantes”.

Vuelta al cole en el CEIP Les Arts / Lucía Company

Por eso, el sindicato solicita el amparo y la protección de la Alta Inspección del Estado y pide su intervención inmediata de oficio para exigir explicaciones a la Conselleria de Educación. “El Consell debe explicar qué fines persigue con esas funciones de policía política y desistir de cualquier acción que suponga censura y persecución a criterio de la opinión política de inspectores o altos cargos de Conselleria”, destacan desde UGT.

Queja ante el Síndic de Greuges

No es la única queja o denuncia presentada en los últimos días. El Observatori Crític de la Realitat Educativa (OCRE) ya presentó el 15 de agosto un escrito solicitando la derogación de los preceptos introducidos por la reforma de la Inspección. Recibieron una respuesta a principios de mes, firmada por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy que, denuncian, “no entra a valorar el fondo de las consideraciones expuestas”. “Se limita a señalar que la modificación o derogación de una disposición con rango legal no puede ser atendida mediante una actuación administrativa ordinaria, al corresponder esa decisión a Les Corts Valencianes a través del procedimiento legislativo”, dicen.

Ángel Vallejo, profesor de filosofía y portavoz de OCRE, ha lamentado que "la Conselleria dice que no puede tocar la ley”. “No le pedíamos que la tocara, le pedíamos que reconociera el problema. No lo ha hecho", afirma. Por eso, OCRE ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, adjuntando la respuesta recibida como prueba de las gestiones ya realizadas ante la Administración, y ha dirigido en paralelo un escrito al Defensor del Pueblo estatal. La organización pide a ambas instituciones que estudien la afectación de los preceptos a los derechos del profesorado, y que, en el caso del Defensor del Pueblo, valore la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.

"Un docente bajo sospecha permanente no es un docente neutral, es un docente contenido. La neutralidad no se impone vigilando al que enseña, se impone confiando en que sabe hacer su trabajo", considera Rojas.

Un buzón contra la “Gestapo educativa”

También desde Compromís se sumaban a las críticas y, este martes, ya anunciaban la apertura de un canal para que los profesores puedan denunciar este "acoso" de la que llama "policía ideológica implantada por el Consell" en los centros con el propósito de atender a los docentes que se puedan sentir "perseguidos". Esa página web ya está activa en forma de formulario “contra la Gestapo educativa”.

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Con ello, el portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, prometió que la coalición estaría "del lado profesorado". "Nos podrán hacer llegar cualquier persecución", indicó, al tiempo que ha denunciado que, con la nueva normativa, la Conselleria podrá abrir "un expediente automáticamente, es decir, un de oficio, sin consultar absolutamente nada". De hecho, deslizó que esta medida no afecta únicamente a la escuela pública, dado que, por ejemplo, en base a dicha norma, estaría prohibido "el nombre de las escuelas religiosas concertadas".