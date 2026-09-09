Un investigado en el caso Azud pide el archivo por prescripción y no demostrar el supuesto amaño de un contrato

El abogado Diego Elum, investigado en el caso Azud junto al también letrado, José María Corbín, pide el archivo de la causa por prescripción y no haberse podido demostrar el presunto amaño de un megacontrato del Ayuntamiento de València, según refleja en su recurso al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Elum es amigo personal de Corbín, de hecho fue testigo en su boda en 1980 con Asunción Barberá, hermana de Rita Barberá, alcaldesa de València de 1991 a 2015. Ambas están ya fallecidas.

En el recurso de reforma (ante el propio juzgado) y subsidiario de apelación (ante la sección tercera de la Audiencia de València) la defensa alega que el auto que finaliza la instrucción no detalla cómo pudieron influir en la adjudicación de la gestión del ciclo integral del agua del Ayuntamiento de València. "La resolución acumula elementos de contexto y datos económicos, pero no identifica el itinerario indiciario que conduce desde esos datos hasta la imputación penal que finalmente formula", asegura su abogada en el escrito presentado ante el juzgado, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

No basta afirmar -continúa- una conclusión incriminatoria; es preciso exteriorizar qué hechos-base acreditados permiten atribuir al señor Elum conocimiento, finalidad y participación en cada una de esas conductas", relatadas en el auto que finaliza la instrucción de nueve años del caso Azud. "No basta una narrativa de esa secuencia [de hechos]; es necesario un hecho de enlace independiente entre Corbín y la decisión administrativa y otro entre esa actuación y el conocimiento/dolo de mi representado. Y eso, tras años de instrucción, no consta", argumenta la letrada de Elum.

La magistrada del caso Azud acusa a Elum y Corbín de ponerse "de acuerdo para repartirse la comisión pactada con Acciona de 2.160.000 euros» a cambio de que Corbín lograra «la adjudicación» del megacontrato del ciclo integral del agua, valorado en 125 millones de euros. Un acuerdo entre ambos en el que "Diego Elum debía 'servir de pantalla" para que Corbín no apareciera vinculado a una contrata municipal por lo que «se creó un contrato privado mendaz» fechado el 20 de abril de 2006, según la tesis de la instructora de la macrocausa.

Pero la abogada de Elum replica a estos argumentos que "la existencia de movimientos económicos [entre Elum y Corbón] y su proximidad temporal pueden ser objeto de valoración, pero no incorporan por sí mismos la causa penal que la resolución les atribuye". Y añade: "Sería necesario identificar un elemento adicional que permitiera enlazar aquellos pagos con una actuación concreta del señor Corbín dirigida a obtener o alterar la adjudicación y, además, con el conocimiento por el señor Diego Elum de dicha actuación y de su finalidad".

Respecto a la prescripción, la defensa de Elum alega que el auto del 24 de noviembre de 2017 que mencionó por primera vez a Elum no la interrumpió porque simplemente era una persona “citada” o “reseñada” pero "no se le atribuía conducta penal alguna". Y no sería hasta otro auto del 29 de marzo de 2019 cuando "sí se articula ya una concreta hipótesis criminal respecto de la intervención de Diego Elum" y "se le atribuye una función personal dentro del supuesto circuito Acciona-Delum–Corbín".

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Por último, Joan Navarro, ex director de Relaciones Institucionales de la empresa estatal Acuamed con el PSOE en el Gobierno central, también solicita el sobreseimiento de la causa para él porque "tras una instrucción de larga duración, el auto no describe un hecho individualizado atribuible a aquél que contenga, siquiera indiciariamente, los elementos nucleares de un concreto tipo penal". Navarro, a quien se le acusa de cohecho, (otros delitos fueron archivados), señala que el auto que finaliza la instrucción "ni afirma ni identifica que Don Joan solicitase, recibiese o aceptase una dádiva, favor, retribución, ofrecimiento o promesa; tampoco expresa quién la habría entregado, cuál habría sido su contenido, cuándo se habría producido ni qué acto contrario a los deberes del cargo sería su contraprestación".