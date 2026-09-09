Un frente frío provoca un brusco desplome térmico, tormentas intensas y registros de lluvia de hasta 38 mm en una hora en la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana ha experimentado este miércoles un giro meteorológico marcado por el paso de un frente frío que ha avanzado de norte a sur y de oeste a este por todo el territorio valenciano. Las precipitaciones, que en sus inicios mostraban una intensidad débil a moderada tal como apuntaban los análisis de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desde las 15:00 horas, han ganado notable fuerza conforme avanzaba la tarde. Hacia las 17:00 horas, la situación meteorológica se ha intensificado de forma localmente fuerte en la provincia de Alicante, materializándose en tormentas de corta duración pero acompañadas de fenómenos adversos muy focalizados, como la caída de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Este episodio de inestabilidad ha venido determinado por un claro cambio de masa de aire. Tal como ha publicado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) mediante la comparativa de sus mapas térmicos y los radares de precipitación, a las 13:50 horas el paso de este frente frío ha originado una caída brusca de la temperatura de entre 4 y 8 grados en apenas unos minutos. El mapa de la red de estaciones muestra con absoluta claridad una frontera térmica que separa dos realidades muy diferenciadas: un ambiente todavía cálido situado en las comarcas del sur frente a una masa de aire claramente más fresca que ha penetrado con fuerza desde el norte.

El balance de las precipitaciones hasta las 17:00 horas

Los datos de acumulación de lluvia registrados por las estaciones meteorológicas de Avamet hasta las 17:00 horas reflejan el impacto de este frente en las diferentes comarcas. En el ranking general de precipitación acumulada durante el día, encabeza la lista Càrcer l'Arcà con 39 milímetros, seguida muy de cerca por Torrebaja con 37 milímetros y Càrcer con 33,2 milímetros. A continuación, los registros descienden de forma progresiva en localidades como Alcàntera de Xúquer con 31,2 milímetros; Càrcer Pla del Rei con 29 milímetros; Anna con 28,8 milímetros y Cotes Ajuntament con 27,9 milímetros.

El listado de acumulados diarios continúa con los 25,8 milímetros medidos en Estubeny la Crebantada, los 24,4 milímetros tanto en Castelló CEIP Severí Torres como en Enguera CP FPA Simón Monerris, los 24,1 milímetros de Xixona Zona Alta y los 23,6 milímetros registrados de forma idéntica en Cotes C/ Vicente Pavía Galdón y en Tibi Pou Vell. Asimismo, se han registrado 23,4 milímetros de el Campello les Reixes - Barranc d'Aigües FGV; 22,9 milímetros de Busot Canelobre; 22 milímetros de Enguera ADENE; 21,8 milímetros de Castelló pueblo y 21,6 milímetros tanto en la Pobla del Duc Cooperativa como en Sant Vicent del Raspeig Las Ocas.

La Comunitat Valenciana ha experimentado este miércoles un giro meteorológico marcado por el paso de un frente frío. / J.M. López

Si se analiza la intensidad de la precipitación concentrada en el intervalo de una hora, los datos muestran chubascos de gran intensidad en puntos muy específicos de la geografía alicantina hasta las 17:00 horas. El pico más alto lo marca Tibi Pou Vell con 38 milímetros en una hora, seguido por Xixona Zona Alta con 23,4 milímetros, Aspe con 22,8 milímetros, Busot Canelobre con 22,1 milímetros, Penàguila Fetgendur con 21,7 milímetros y Orihuela GIRSM La Matanza con 20,8 milímetros.

La lluvia acumulada en una hora también se ha dejado notar con registros destacados en Castalla Racó de l'Espartosa con 18,8 milímetros, Xixona Racó de Vivens con 18,2 milímetros, Xixona Castell con 18 milímetros, Cocentaina Caseta Segura Poble Nou de Sant Rafel con 17,3 milímetros, Benilloba el Passeig con 16,2 milímetros, Alcoy Pas del Benissaidó con 15,2 milímetros y Alcoy ACIF con 14,7 milímetros.

Avisos por lluvias y tormentas para mañana

La Comunitat Valenciana volverá a afrontar mañana una jornada marcada por la inestabilidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos varios avisos por precipitaciones intensas y tormentas que afectarán especialmente a zonas del litoral durante la madrugada y sobre todo en las primeras horas del día.

El episodio de precipitaciones y tormentas deja un aviso naranja en el litoral norte de Alicante, donde se esperan acumulados de hasta 40 milímetros en una hora. Este riesgo estará activo hasta las 6:00 horas. Además, en esta misma franja horaria se contemplan tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Por su parte, en el litoral norte y sur de Valencia está activo un aviso amarillo por lluvias de hasta 20 milímetros en una hora, desde las 14:00 horas del hoy hasta las 6:00 horas de este jueves. El riesgo por tormentas con granizo y viento muy fuerte en estas zonas de Valencia se extiende en el mismo intervalo temporal.

El litoral sur de Alicante también se encuentra bajo aviso amarillo entre la medianoche y las 6:00 horas de este jueves, tanto por acumulados de lluvia de 20 milímetros en una hora como por tormentas asociadas con granizo y rachas fuertes de viento.

Un verano histórico marcado por el calor extremo

La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que el verano de 2026 ha sido el más cálido de la serie histórica en España, con registros que arrancan en 1961. La temperatura media del verano se ha situado en 24,5 °C, superando en 0,3 °C el anterior récord de 2025 y rebasando en 2,4 °C el promedio del período de referencia 1991-2020. Los diez veranos más cálidos de la serie se concentran en el siglo XXI, y siete de los ocho más cálidos se han registrado desde 2015.

La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que el verano de 2026 ha sido el más cálido de la serie histórica en España, con registros que arrancan en 1961. / Aemet

El aspecto más destacado del periodo estival ha sido la persistencia del calor extremo. En el ámbito de la Península y Baleares se han contabilizado 61 días bajo condiciones de ola de calor, un récord absoluto que supera con creces los veranos de 2022 (41 días) y 2025 (36 días), lo que significa que aproximadamente dos de cada tres días del verano se han registrado temperaturas extremadamente altas.

Cómo se han distribuído las olas de calor Primera ola: Del 20 al 27 de junio, con una duración de 8 días y afectando a 42 provincias.

Del 20 al 27 de junio, con una duración de 8 días y afectando a 42 provincias. Segunda ola: Del 2 al 24 de julio, abarcando 37 provincias y consolidándose como la más intensa del verano, con una anomalía de 3,9 °C.

Del 2 al 24 de julio, abarcando 37 provincias y consolidándose como la más intensa del verano, con una anomalía de 3,9 °C. Tercera ola: Del 28 de julio al 20 de agosto, con 32 provincias afectadas.

Las olas de calor de julio y agosto han alcanzado los 23 y 24 días de duración respectivamente, situándose como la tercera y segunda más largas desde 1975, solo por detrás de la registrada en julio de 2015 (26 días).

La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que el verano de 2026 ha sido el más cálido de la serie histórica en España, con registros que arrancan en 1961. / Aemet

Además, las condiciones veraniegas se han prolongado más allá de los límites trimestrales. A finales de mayo ya se experimentaron valores propios de julio y, de forma excepcional, en pleno septiembre (ya dentro del otoño meteorológico) se ha desarrollado de manera provisional otra ola de calor entre los días 2 y 7, con seis jornadas de duración y 16 provincias afectadas. Se trata de la quinta ola de calor registrada en un mes de septiembre en la serie histórica, tras las de 1987, 1988, 2006 y 2016. Por su parte, en Canarias se contabilizó una ola de calor entre el 1 y el 5 de agosto en ambas provincias del archipiélago.