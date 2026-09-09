Tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes: la Aemet activa el aviso naranja en la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana volverá a afrontar mañana una jornada marcada por la inestabilidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos varios avisos por precipitaciones intensas y tormentas que afectarán especialmente a zonas del litoral durante la madrugada y sobre todo en las primeras horas del día.

Avisos por lluvias y tormentas

El episodio de precipitaciones y tormentas deja un aviso naranja en el litoral norte de Alicante, donde se esperan acumulados de hasta 40 milímetros en una hora. Este riesgo estará activo hasta las 6:00 horas. Además, en esta misma franja horaria se contemplan tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

El episodio de precipitaciones y tormentas activa el aviso naranja en el litoral norte de Alicante. / J.M. López

Por su parte, en el litoral norte y sur de Valencia está activo un aviso amarillo por lluvias de hasta 20 milímetros en una hora, desde las 14:00 horas del hoy hasta las 6:00 horas de este jueves. El riesgo por tormentas con granizo y viento muy fuerte en estas zonas de Valencia se extiende en el mismo intervalo temporal.

El litoral sur de Alicante también se encuentra bajo aviso amarillo entre la medianoche y las 6:00 horas de este jueves, tanto por acumulados de lluvia de 20 milímetros en una hora como por tormentas asociadas con granizo y rachas fuertes de viento.

Jornadas marcadas por la inestabilidad

Durante la jornada de este jueves, el cielo presentará intervalos nubosos en el litoral, con tendencia a quedar poco nuboso por la tarde, mientras que en el interior predominará el cielo poco nuboso. A primeras horas se esperan chubascos acompañados de tormenta en el litoral de la mitad sur, que irán remitiendo con el paso de las horas.

Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso generalizado. Las máximas bajarán en el litoral y en el interior de Alicante, subirán en el interior norte de Castellón y registrarán pequeños cambios en el resto del interior. El viento soplará moderado del norte en el litoral de Alicante y flojo de componente norte en el resto, tendiendo a girar a componentes este y sur al mediodía, con un intervalo de moderado en el litoral.

Temperaturas mínimas y máximas en capital de provincia: València 17/28

Alacant 19/29

Castelló de la Plana 15/28

De cara a pasado mañana, viernes 11 de septiembre, la Aemet no contempla ningún aviso meteorológico. El cielo estará poco nuboso en toda la Comunitat Valenciana y las temperaturas iniciarán una recuperación: las mínimas subirán en el interior de Castellón y se mantendrán con cambios ligeros en el resto, mientras que las máximas irán en ascenso. El viento soplará flojo de componente oeste a primeras horas, girando a este y sur al mediodía, con un intervalo moderado en el litoral.

Temperaturas mínimas y máximas en capital de provincia: València 18/29

Alacant 19/30

Castelló de la Plana 16/29

Un verano histórico marcado por el calor extremo

La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que el verano de 2026 ha sido el más cálido de la serie histórica en España, con registros que arrancan en 1961. La temperatura media del verano se ha situado en 24,5 °C, superando en 0,3 °C el anterior récord de 2025 y rebasando en 2,4 °C el promedio del período de referencia 1991-2020. Los diez veranos más cálidos de la serie se concentran en el siglo XXI, y siete de los ocho más cálidos se han registrado desde 2015.

La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que el verano de 2026 ha sido el más cálido de la serie histórica en España, con registros que arrancan en 1961. / Aemet

El aspecto más destacado del periodo estival ha sido la persistencia del calor extremo. En el ámbito de la Península y Baleares se han contabilizado 61 días bajo condiciones de ola de calor, un récord absoluto que supera con creces los veranos de 2022 (41 días) y 2025 (36 días), lo que significa que aproximadamente dos de cada tres días del verano se han registrado temperaturas extremadamente altas.

Cómo se han distribuído las olas de calor Primera ola: Del 20 al 27 de junio, con una duración de 8 días y afectando a 42 provincias.

Del 20 al 27 de junio, con una duración de 8 días y afectando a 42 provincias. Segunda ola: Del 2 al 24 de julio, abarcando 37 provincias y consolidándose como la más intensa del verano, con una anomalía de 3,9 °C.

Del 2 al 24 de julio, abarcando 37 provincias y consolidándose como la más intensa del verano, con una anomalía de 3,9 °C. Tercera ola: Del 28 de julio al 20 de agosto, con 32 provincias afectadas.

Las olas de calor de julio y agosto han alcanzado los 23 y 24 días de duración respectivamente, situándose como la tercera y segunda más largas desde 1975, solo por detrás de la registrada en julio de 2015 (26 días).

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La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que el verano de 2026 ha sido el más cálido de la serie histórica en España, con registros que arrancan en 1961. / Aemet

Además, las condiciones veraniegas se han prolongado más allá de los límites trimestrales. A finales de mayo ya se experimentaron valores propios de julio y, de forma excepcional, en pleno septiembre (ya dentro del otoño meteorológico) se ha desarrollado de manera provisional otra ola de calor entre los días 2 y 7, con seis jornadas de duración y 16 provincias afectadas. Se trata de la quinta ola de calor registrada en un mes de septiembre en la serie histórica, tras las de 1987, 1988, 2006 y 2016. Por su parte, en Canarias se contabilizó una ola de calor entre el 1 y el 5 de agosto en ambas provincias del archipiélago.