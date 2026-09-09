La Asociación de víctimas mortales dana 29-O piden a la jueza reconocer como víctima a una mujer fallecida en la residencia de Paiporta

La Asociación de víctimas mortales dana 29-O ha pedido a la jueza reconocer a una víctima más, fallecida en la residencia de Paiporta durante la barrancada del 29 de octubre de 2024. La magistrada de la plaza 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha incorporado el escrito presentado por el abogado de la Asociación de víctimas mortales dana 29-O a "la pieza de fallecimiento nº 374/24" aperturada a nombre de la fallecida. Y acepta la petición del letrado de la asociación, Vicent Simó Montañana, de citar nuevamente como testigo a la psicóloga de la residencia Savia de Paiporta, según la providencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La causa de la dana afronta el segundo aniversario de la inundación con un cómputo final de 232 personas fallecidas, una cifra que pasó de 231 a 232 víctimas mortales tras incorporar formalmente la magistrada el 2 de septiembre a una vecina de Guadassuar de edad avanzada con insuficiencia respiratoria crónica que se quedó sin el oxígeno que precisaba tras la inundación de su domicilio y el corte del suministro eléctrico. La mujer llegó a ser rescatada por los bomberos y la ayuda de vecinos al día siguiente del desbordamiento del río Magro y fue trasladada hasta una residencia del mismo municipio, donde pudo ser reanimada. Para ser evacuada en ambulancia hasta el Hospital de La Ribera, donde falleció el 6 de noviembre de 2024.

La mujer de Guadassuar fue incorporada a la instrucción tras el informe forense que concluyó que la interrupción de la oxigenoterapia y de la ventilación mecánica que necesitaba provocada por la Dana actuó "como un factor desencadenante de la descompensación respiratoria aguda que motivó el ingreso hospitalario” de la mujer. Al considerar que existía una “relación de causalidad”, derivada de esa interrupción del suministro de oxígeno, que conlleva “ineludiblemente” la magistrada Nuria Ruiz Tobarra concluyó que cabía incluir a esta fallecida como víctima de la dana “objeto de la investigación en las presentes diligencias previas”, lo que eleva a 232 las víctimas mortales. Que podrían aumentar a 233, si se acepta la petición de la Asociación de víctimas mortales dana 29-O.

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Los trabajadores de la residencia de Paiporta donde fallecieron seis residentes aseguraron en un escrito que no recibieron ninguna alerta el 29-O y que vieron «un mar en calma» antes de entrar el agua del barranco del Poyp.