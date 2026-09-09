Las sobrinas de Rita Barberá piden el archivo del caso Azud para ellas o ser sólo responsables "a título lucrativo"

Sigue la batería de recursos contra el auto que da por finalizada la instrucción de nueve años del caso Azud. Las tres hermanas Corbín Barbérá, sobrinas de Rita Barberá, alcaldesa de València de 1991 a 2015, han presentado un escrito conjunto en el que piden el archivo de la causa para ellas.

El nuevo abogado que las representa, Javier Gómez-Ferrer, se acoge a una frase del auto de incoación de procedimiento abreviado de la magistrada Pepa Tarodo, para solicitar el archivo de la causa. "El propio auto recurrido concluye textualmente que: “No consta que las tres hijas participasen en las actividades delictivas de su padre, pero sí que se han aprovechado económicamente de las mismas”. Por tanto, concluye el letrado, "la propia resolución que acuerda la continuación del procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado reconoce expresamente que no existe constancia alguna de que mis representadas hayan participado en las actividades delictivas investigadas. No concurren, por tanto, indicios de responsabilidad criminal en mis patrocinadas".

De las tres hijas, una de ellas sí aparece con poderes en la empresa del progenitor y abogado, José María Corbín, Corbín Abogados SL, además de esta autorizada en una caja de seguridad bancaria y en una cuenta "donde se recibían transferencias del Grupo Cyes". Las tres hermanas sí recibieron dinero de su padre para adquirir viviendas en el barrio de la Vega Baixa del distrito de Algirós en 2005; y dos casas en 2011 ubicadas en el barrio de Exposición del distrito del Pla del Real, según el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 13 de València.

"Como puede apreciarse, y entiende la propia instructora, -justifica su abogado- ninguno de los extremos anteriores [citados en el auto] acredita participación alguna de mis representadas en las presuntas actividades delictivas investigadas no concurriendo, en consecuencia, respecto de mis representadas, ningún indicio racional de criminalidad".

Para el letrado Javier Gómez-Ferrer "la contradicción del auto recurrido resulta patente e insalvable: el órgano instructor, tras más de nueve años de instrucción, ha concluido expresamente que 'no consta que las tres hijas participasen en las actividades delictivas de su padre'; ha reconocido la inexistencia de indicios de participación criminal de mis representadas en los hechos investigados. Sin embargo, pese a esta afirmación categórica, que debería llevar al sobreseimiento, las incluye en la relación de personas respecto de las cuales acuerda la continuación del procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado".

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Por último, la defensa del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València, Jorge Bellver, también solicita que el procedimiento se suspenda respecto a él, hasta que sea examinado por el médico forense. Una diligencia que la abogada de Bellver ya había solicitado antes de que se dictara el auto de procedimiento abreviado. Y explica que ya se había comunicado al juzgado "la situación de pérdida de la capacidad procesal de nuestro representado, como consecuencia del accidente cerebro vascular sufrido el 11 de de junio, se hace más necesario que sea examinado por el médico forense", señala su defensa en el escrito remitido al juzgado.